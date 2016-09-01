عبد الإله بن كيران وإلياس العماري وجها لوجه بتارودانت وها علاش

علمت ''شوف تيفي'' أن إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وعبد الإله بن كيران سيؤطران اليوم الأحد مهرجانات خطابية ولقاءات مع وكلاء لوائحهما بجهة سوس ماسة.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وعبد الإله بن كيران سيؤطران اليوم الأحد مهرجانات خطابية ولقاءات مع وكلاء لوائحهما بجهة سوس ماسة.

وقالت مصادر مطلعة، أن إلياس العماري، غادر مدينة أكادير التي حل فيها مساء أمس السبت، صوب مدينة تارودانت، لعقد لقاءات تواصلية مع مرشحيه والمتعاطفين مع الحزب، قبل التوجه نحو منطقة تالوين لتأطير مهرجان خطابي اليوم.

من جهة ثانية، سيحل عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية هو الآخر بساحة 20 غشت بمدينة تارودانت، لحشد الدعم لمرشحيه بدائرتي المدينة "تارودانت الشمالية والجنوبية".

هذا، ويأتي وصول كل من زعيم البام والبيجيدي، ليلتحقا بالجهة التي يتواجد بها كل من القياديين في الحزبين المتنافسين، حيث دشن الشيخ بيد الله سلسلة من اللقاءات التواصلية بمدينة تارودانت منذ أيام، حيث زار منطقة سبت الكردان وهوارة ونواحي تارودانت قبل مجيئ الأمين العام لحزب إلياس العماري، فيما يعقد القيادي في حزب المصباح سعد الدين العثماني لقاءات ماراطونية بجهة سوس، قادته إلى مناطق بتزنيت واشتوكة أيت باها، وبجماعة أولاد داحو القريبة من النفوذ الترابي لإقليم تارودانت.