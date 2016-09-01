 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عبد الإله بن كيران وإلياس العماري وجها لوجه بتارودانت وها علاش | بوليتيك

عبد الإله بن كيران وإلياس العماري وجها لوجه بتارودانت وها علاش

فضيحة تهز مراكش وبالصور..ضبط فتاة وشاب يمارسان الجنس في الهواء الطلق..وها شنو وقع ليهم | حوادث و حقوق

فضيحة تهز مراكش وبالصور..ضبط فتاة وشاب يمارسان الجنس في الهواء الطلق..وها شنو وقع ليهم

صور رائعة للأميرة للا سلمى بلوك جديد في باريس رفقة الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة تشعل الفايسبوك | بوليتيك

صور رائعة للأميرة للا سلمى بلوك جديد في باريس رفقة الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة تشعل

بالفيديو : لائحة حزب المصباح بتارودانت مهددة بالسقوط بسبب عبد الإله بن كيران | بوليتيك

بالفيديو : لائحة حزب المصباح بتارودانت مهددة بالسقوط بسبب عبد الإله بن كيران

بنعبد الله في قلب صورة مؤلمة تفضح حقيقة دعم بنكيران للأرامل | بوليتيك

بنعبد الله في قلب صورة مؤلمة تفضح حقيقة دعم بنكيران للأرامل

السرعة تودي بحياة شاب بمارتيل | حوادث و حقوق

السرعة تودي بحياة شاب بمارتيل

ليلى الحديوي تطلق برنامجها الجديد الخاص بالموضة | ثقافة و فنون

ليلى الحديوي تطلق برنامجها الجديد الخاص بالموضة

بالفيديو: انفجار أسطوانة غاز جنوب إسبانيا والحصيلة 77 إصابة خطيرة | دولي

بالفيديو: انفجار أسطوانة غاز جنوب إسبانيا والحصيلة 77 إصابة خطيرة

التشرميل الإنتخابي ببني ملال | حوادث و حقوق

التشرميل الإنتخابي ببني ملال

إنها القيامة.. !

عبد الإله بن كيران وإلياس العماري وجها لوجه بتارودانت وها علاش
بتاريــخ : 2 أكتوبر 2016 / 11:15 عبد الإله بن كيران وإلياس العماري وجها لوجه بتارودانت وها علاش | بوليتيك
عبد الإله بن كيران وإلياس العماري وجها لوجه بتارودانت وها علاش
علمت ''شوف تيفي'' أن إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وعبد الإله بن كيران سيؤطران اليوم الأحد مهرجانات خطابية ولقاءات مع وكلاء لوائحهما بجهة سوس ماسة.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وعبد الإله بن كيران سيؤطران اليوم الأحد مهرجانات خطابية ولقاءات مع وكلاء لوائحهما بجهة سوس ماسة.

وقالت مصادر مطلعة، أن إلياس العماري، غادر مدينة أكادير التي حل فيها مساء أمس السبت، صوب مدينة تارودانت، لعقد لقاءات تواصلية مع مرشحيه والمتعاطفين مع الحزب، قبل التوجه نحو منطقة تالوين لتأطير مهرجان خطابي اليوم.

من جهة ثانية، سيحل عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية هو الآخر بساحة 20 غشت بمدينة تارودانت، لحشد الدعم لمرشحيه بدائرتي المدينة "تارودانت الشمالية والجنوبية".

هذا، ويأتي وصول كل من زعيم البام والبيجيدي، ليلتحقا بالجهة التي يتواجد بها كل من القياديين في الحزبين المتنافسين، حيث دشن الشيخ بيد الله سلسلة من اللقاءات التواصلية بمدينة تارودانت منذ أيام، حيث زار منطقة سبت الكردان وهوارة ونواحي تارودانت قبل مجيئ الأمين العام لحزب إلياس العماري، فيما يعقد القيادي في حزب المصباح سعد الدين العثماني لقاءات ماراطونية بجهة سوس، قادته إلى مناطق بتزنيت واشتوكة أيت باها، وبجماعة أولاد داحو القريبة من النفوذ الترابي لإقليم تارودانت.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

بن كيران العماري البام البيجدي تارودانت اللقاءات التواصلية شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

صور رائعة للأميرة للا سلمى بلوك جديد في باريس رفقة الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة تشعل الفايسبوك | بوليتيك

صور رائعة للأميرة للا سلمى بلوك جديد في باريس رفقة الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة تشعل الفايسبوك

بالفيديو : لائحة حزب المصباح بتارودانت مهددة بالسقوط بسبب عبد الإله بن كيران | بوليتيك

بالفيديو : لائحة حزب المصباح بتارودانت مهددة بالسقوط بسبب عبد الإله بن كيران

بنعبد الله في قلب صورة مؤلمة تفضح حقيقة دعم بنكيران للأرامل | بوليتيك

بنعبد الله في قلب صورة مؤلمة تفضح حقيقة دعم بنكيران للأرامل

بمناسبة فاتح محرم..الملك محمد السادس يهنئ زعماء الدول الاسلامية | بوليتيك

بمناسبة فاتح محرم..الملك محمد السادس يهنئ زعماء الدول الاسلامية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

جمع النفايات من أجل لقمة العيش | قنوات أخرى
منذ 7 ساعات

جمع النفايات من أجل لقمة العيش

مرميد لـ أمين الناجي: نجحت في وجع التراب وفشلت في أداء دور المرحوم الحياني !! | قنوات أخرى

مرميد لـ'' أمين الناجي'': نجحت في ''وجع التراب'' وفشلت في أداء دور المرحوم الحياني !!

حسناء زلاغ: في المغرب لا نؤمن بصناعة النجوم والمغاربة كانوا يعتبرون الفن عيبا | قنوات أخرى

حسناء زلاغ: في المغرب لا نؤمن بصناعة النجوم والمغاربة كانوا يعتبرون الفن ''عيبا''

مقتل أمريكي من أصول إفريقية على يد شرطي | زووم

مقتل أمريكي من أصول إفريقية على يد شرطي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عبد الإله بن كيران وإلياس العماري وجها لوجه بتارودانت وها علاش | بوليتيك
منذ 30 دقيقة

عبد الإله بن كيران وإلياس العماري وجها لوجه بتارودانت وها علاش

فضيحة تهز مراكش وبالصور..ضبط فتاة وشاب يمارسان الجنس في الهواء الطلق..وها شنو وقع ليهم | حوادث و حقوق

فضيحة تهز مراكش وبالصور..ضبط فتاة وشاب يمارسان الجنس في الهواء الطلق..وها شنو وقع ليهم

صور رائعة للأميرة للا سلمى بلوك جديد في باريس رفقة الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة تشعل الفايسبوك | بوليتيك

صور رائعة للأميرة للا سلمى بلوك جديد في باريس رفقة الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة تشعل

بالفيديو : لائحة حزب المصباح بتارودانت مهددة بالسقوط بسبب عبد الإله بن كيران | بوليتيك

بالفيديو : لائحة حزب المصباح بتارودانت مهددة بالسقوط بسبب عبد الإله بن كيران

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.