فضيحة تهز مراكش وبالصور..ضبط فتاة وشاب يمارسان الجنس في الهواء الطلق..وها شنو وقع ليهم

ضبط مجموعة من المواطنين، فتاة وعشيقها، وهما متلبسين بممارسة الجنس في الهواء الطلق، أمس السبت، بمدينة مراكش وبالتحديد بمكان خلاء بمنطقة الشريفية.

"شوف تيفي"

ضبط مجموعة من المواطنين، فتاة وعشيقها، وهما متلبسين بممارسة الجنس في الهواء الطلق، أمس السبت، بمدينة مراكش وبالتحديد بمكان خلاء بمنطقة الشريفية.

وحسب مصادر محلية فإن الشاب وعشيقته كانا منهمكين في علاقتهما الحميمية ولم يلاحظا قيام مواطنين بتصوير تلك اللحظات بواسطة كاميرات الهاتف النقال، إلا أنهما وبعد دقائق تأكدا من أن أمرهما افتضح ليغادر المكان في محاولة منهم للهروب من الفضيحة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المعنيين بالأمر صعدا على متن سيارتهما إلا أن المواطنين أبلغوا مصالح الدرك الملكي التي حلت على الفور بعين المكان وقامت باعتقالهما لتتحول النشوة إلى نكسة .