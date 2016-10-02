صور رائعة للأميرة للا سلمى بلوك جديد في باريس رفقة الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة تشعل الفايسبوك

وضع مهدي بنكيران مدير جمعية محبي الملك محمد السادس على صفحته الرسمية على الفايسبوك، صورا، تم التقطها للأميرة للا سلمى والأميرة مولاي الحسن والأميرة الصغيرة للا خديجة، خلال تواجدهم بالعاصمة

"شوف تيفي"

وضع مهدي بنكيران مدير جمعية محبي الملك محمد السادس على صفحته الرسمية على الفايسبوك، صورا، تم التقطها للأميرة للا سلمى والأميرة مولاي الحسن والأميرة الصغيرة للا خديجة، خلال تواجدهم بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتفاعل النشطاء بكثافة مع هذه الصور، معبرين عن إعجابهم الكبير بها، وخاصة باللوك الذي ظهرت بها الأميرة للا سلمى رفقة ابنها الأمير ولي العهد مولاي الحسن الذي ظهر أنيقا بشكل رائع، وابنتها الصغيرة الأميرة للا خديجة التي ظهرت بشكل متميز كعادتها .