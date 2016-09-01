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بالفيديو : لائحة حزب المصباح بتارودانت مهددة بالسقوط بسبب عبد الإله بن كيران
بتاريــخ : 2 أكتوبر 2016 / 09:49 بالفيديو : لائحة حزب المصباح بتارودانت مهددة بالسقوط بسبب عبد الإله بن كيران | بوليتيك
بالفيديو : لائحة حزب المصباح بتارودانت مهددة بالسقوط بسبب عبد الإله بن كيران
بث مرشح حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة تارودانت الجنوبية على صفحته بالفايسبوك، شريط فيديو يوثق للحظة قدوم باشا مدينة تارودانت، لمنع إستعمال آليات المجلس البلدي للمدينة، في تهيئ الساحة التي سيقام

شوف تيفي

بث مرشح حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة تارودانت الجنوبية على صفحته بالفايسبوك، شريط فيديو يوثق للحظة قدوم باشا مدينة تارودانت، لمنع إستعمال آليات المجلس البلدي للمدينة، في تهيئ الساحة التي سيقام فيها المهرجان الخطابي لحزب العدالة والتنمية الذي اليوم الأحد 2 أكتوبر.

وأضافت مصادر مطلعة، أن اللجنة الإقليمية للإنتخابات بتارودانت، توصلت بشكاية من أحد المرشحين بدائرة تارودانت الجنوبية ضد وكيل لائحة البيجيدي بالدائرة يتهمه بإستغلال الوسائل العامة في الحملة الإنتخابية، بعد ضبط مستخدمي بلدية تارودانت التي يسيرها حزب العدالة والتنمية، يزينون الساحة التي ستحتضن مهرجانا خطابيا لعبد الإله بن كيران اليوم الأحد.

وحسب ذات المصادر، فإن عمال البلدية، التي يسيرها البيجيدي، وآلياتها قامت منذ صباح أمس السبت 1 اكتوبر على تهيئة ساحة 20 غشت التي ستحضن المهرجان الخطابي لابن كيران، قبل أن يفاجأ المستخدمون بحضور باشا المدينة، لمنعهم من إستغلال وسائل البلدية لإنهاء تزيين الساحة التي ستستقبل الأمين العام للحزب في إطار الحملة الإنتخابية.

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بن كيران المصباح اللائحة الساحة تارودانت الآليات شوف تيفي

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