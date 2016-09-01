بنعبد الله في قلب صورة مؤلمة تفضح حقيقة دعم بنكيران للأرامل

لا يجد بنكيران اليوم من سلاح للدفاع عن حصيلة خمس سنوات من قيادة حزبه للحكومة، سوى ترديد لازمة ''الإصلاحات''.. ويخص بالذكر دائما، أنه تجرأ على إخراج ''شي فليسات'' من جيوب ''البوفيرية'' وليس الأغنياء، لدعم

شوف تيفي

لا يجد بنكيران اليوم من سلاح للدفاع عن حصيلة خمس سنوات من قيادة حزبه للحكومة، سوى ترديد لازمة "الإصلاحات".. ويخص بالذكر دائما، أنه تجرأ على إخراج "شي فليسات" من جيوب "البوفيرية" وليس الأغنياء، لدعم الأرامل اللواتي لم يصلهن من خطاباته، سوى "الشفااااوي" بتعبير من يفهمون العقلية البنكيرانية.

ولكي تفهموا المعني الحقيقي لدعم الأرامل، توضح هذه الصورة، كيف أن نبيل بنعبد الله الوزير المكلف بالإسكان "ومول حزب الكتاب" لم يجد لهذه السيدة التي تفترش الأرض وتتلحف السماء مسكنا في مغرب ما بعد دستور 2011 الذي جعل السكن أولوية ضمن حقوق المواطنين..

للأسف، نبيل بنعبد الله، يرى باندهاش من علياء السياسي الذي يسكنه، وفي عز حملته الانتخابية في أواخر 2016، كيف فضحت هذه السيدة التي جعلت من الأرض فراشا، سياسته في الإسكان، وسياسة بنكيران في مسألة دعم الأرامل.. كما لو أن لسان حالها يقول لمنشطي حملته الانتخابية، "صوروني، أنا هي الصورة الحقيقية لحصيلة حكومة بنكيران، سواء في السكن أو في الصحة أو في التنمية الاجتماعية".

إن دعم الأرامل، حسب لفهايمية، ليس سوى دعم للأصوات التي يراهن عليها بنكيران خلال هذه الاستحقاقات، وإن كان عدد الأرامل ممن حظين بـ"الباقشيش" قليل جدا، ومحسوب على فئة ضيقة، يرى فيها زعيم البيجيدي "الصوت مقابل القوت".. ولأن هذه السيدة التي لا مسكن يأويها ولا معيل لها "لا صوت لها"، فمصيرها الشارع، حيث يمكن للنظرات أن ترمقها بديمقراطيية عالية، لا تفرق بين مواطن عادي وبين وزير، حتى وإن كان وزير الإسكان نفسه.. ضومااااااااااااااااج أبا نبيل.