مثير.. نجم برشلونة يعلن اعتزاله وها علاش

قرر جيريمي ماتيو مدافع نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم الفرنسي، اعتزاله دوليا مع تأكيد مواصلة مشواره رفقة أصدقاء ميسي. وقال ماتيو في حديث لصحيفة ''ليكيب'' الفرنسية ''عندما علمت بالدعوة لمباراتي

"شوف سبور"

قرر جيريمي ماتيو مدافع نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم الفرنسي، اعتزاله دوليا مع تأكيد مواصلة مشواره رفقة أصدقاء ميسي. وقال ماتيو في حديث لصحيفة "ليكيب" الفرنسية "عندما علمت بالدعوة لمباراتي تصفيات مونديال 2018، فكرت مليا قبل أن اتخذ قرار وضع حد لمسيرتي الدولية".

وكان مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان قد استدعى ماتيو (32 عاما)، يوم الخميس، ضمن التشكيلة التي ستواجه منتخبي بلغاريا وهولندا في 7 و10 أكتوبر المقبل، على التوالي، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، قبل أن يعلن الاتحاد الفرنسي استبداله بمدافع مانشستر سيتي الانجليزي الياكيم مانغالا.

وتابع قائلا : "أنا لا أرفض الدفاع عن ألوان المنتخب الفرنسي، لكن لم يعد لدي الحماس للاستمرار بكل بساطة"، مضيفا "سأكون في سن ال35 خلال مونديال 2018، والأمر يبدو صعبا بالنسبة لي".