السرعة تودي بحياة شاب بمارتيل

تعرض صديقان ليلة يوم السبت لحادثة سير مميتة على الطريق الرابط بين مرتيل وكابو نيكرو عندما كانا على متن دراجة نارية.

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تعرض صديقان ليلة يوم السبت لحادثة سير مميتة على الطريق الرابط بين مرتيل وكابو نيكرو عندما كانا على متن دراجة نارية.

وحسب مصادر محلية فإن الضحيتين تعرضا للحادثة بسبب عدم تحكم سائق الدراجة النارية في السرعة التي كان يسير بها السائق، ليصطدمان بمجموعة من السيارات كانوا قادمين من الإتجاه المعاكس.

الحادثة تسببت في وفاة سائق الدراجة النارية على الفور، بينما يصارع صديقه الموت بسبب تعرضه لإصابات متفاوتة الخطورة.

وفور علم السلطات المعنية بالحادثة المروعة، فتحت تحقيقا عاجلا في ملابسات الحادث.







