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ليلى الحديوي تطلق برنامجها الجديد الخاص بالموضة
بتاريــخ : 2 أكتوبر 2016 / 04:24 ليلى الحديوي تطلق برنامجها الجديد الخاص بالموضة | ثقافة و فنون
ليلى الحديوي تطلق برنامجها الجديد الخاص بالموضة
« واتس أب ليلى » بالعربية « هل من جديد ليلى؟ » برنامج جديد خاص بعالم الموضة تطل به كل أسبوع عارضة الأزياء المغربية ليلى الحديوي على محبي الأناقة والجمال وذلك عبر قناتها الرسمية على اليوتوب.

شوف تيفي

« واتس أب ليلى » بالعربية « هل من جديد ليلى؟ » برنامج جديد خاص بعالم الموضة تطل به كل أسبوع عارضة الأزياء المغربية ليلى الحديوي على محبي الأناقة والجمال وذلك عبر قناتها الرسمية على اليوتوب.

ومن خلال برنامجها، تسعى ليلى تقريب معجبيها من عالم الموضة و ذلك بزيارتها لمحلات الألبسة العالمية والفنادق رفيعة المستوى وكذا المطاعم الأكثر تميزا وأخيرا الأماكن الخاصة بالراحة والإستجمام..

هذا وقد عرفت الحلقة الأولى من البرنامج المذكور إعجابا كبيرا من طرف متتبعيها حيث حبذوا فكرة البرنامج.

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ليلى الحديوي إطلاق برنامج جديد خاص الموضة عالم الأزياء

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