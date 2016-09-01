بالفيديو: انفجار أسطوانة غاز جنوب إسبانيا والحصيلة 77 إصابة خطيرة

أصيب أزيد من 77 شخصا مساء اليوم السبت ببلدة فيليث بمالقة على الساحل الجنوبي لإسبانيا جراء انفجار أسطوانة غاز داخل مقهى بالمدينة.

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أصيب أزيد من 77 شخصا مساء اليوم السبت ببلدة فيليث بمالقة على الساحل الجنوبي لإسبانيا جراء انفجار أسطوانة غاز داخل مقهى بالمدينة.

الحادث الخطير خلف خمسة إصابات بليغة،وفور وصول السلطان المعنية والوقاية المدنية تم نقل المصابين لمعالجتهم، وحسب مصادر متطابقة فإن الإنفجار قع حوالي الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش وذلك خلال إجراء احتفال بالبلدة المذكورة.