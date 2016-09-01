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التشرميل الإنتخابي ببني ملال
بتاريــخ : 2 أكتوبر 2016 / 01:59 التشرميل الإنتخابي ببني ملال | حوادث و حقوق
التشرميل الإنتخابي ببني ملال
قام شاب يدعى « ط.ك » منخرط بالحملة الإنتخابية للترويج لأحد الأحزاب اليوم السبت بمدينة بني ملال بشرملة أحد أصدقائه بالحملة الملقب ب « الريشي » وذلك بقطع أذنه بسكين.

شوف تيفي

قام شاب يدعى « ط.ك » منخرط بالحملة الإنتخابية للترويج لأحد الأحزاب اليوم السبت بمدينة بني ملال بشرملة أحد أصدقائه بالحملة الملقب ب « الريشي » وذلك بقطع أذنه بسكين.

وحسب مصادر شوف تيفي فإن الجاني قام بفعلته بسبب ورقة نقدية من فئة 100درهم حيث كان في نقاش مع الضحية على نسبتهم اليومية، ليدخلا في شجار حاد نتج عنه عملية التشرميل ليلوذ مرتكب الجريمة بالفرار.

وحسب ذات المصادر فإن الضحية انتقل إلى مستعجلات المدينة لتلقي العلاجات الضرورية.

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بني ملال انتخابات التشرميل شوف تيفي

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