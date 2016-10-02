بالصور.. متشرد فارق الحياة في ظروف غامضة بالصويرة

فارق رجل مسن الحياة اليوم السبت أمام أحد الفنادق بمدينة الصويرة في ظروف غامضة وحسب مصادر متطابقة فإن الهالك كانا متشردا.

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فارق رجل مسن الحياة اليوم السبت أمام أحد الفنادق بمدينة الصويرة في ظروف غامضة وحسب مصادر متطابقة فإن الهالك كانا متشردا.

وأضافت ذات المصادر، أن المارة قاموا بإشعار السلطات المحلية والشرطة القضائية والعلمية للحضور إلى عين المكان لفتح تحقيق في ملابسات الواقعة.

كما أنه تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي للصويرة، لمعرفة أسباب الوفاة.