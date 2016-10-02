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بالصور.. متشرد فارق الحياة في ظروف غامضة بالصويرة
بتاريــخ : 2 أكتوبر 2016 / 00:50 بالصور.. متشرد فارق الحياة في ظروف غامضة بالصويرة | حوادث و حقوق
بالصور.. متشرد فارق الحياة في ظروف غامضة بالصويرة
فارق رجل مسن الحياة اليوم السبت أمام أحد الفنادق بمدينة الصويرة في ظروف غامضة وحسب مصادر متطابقة فإن الهالك كانا متشردا.

شوف تيفي

فارق رجل مسن الحياة اليوم السبت أمام أحد الفنادق بمدينة الصويرة في ظروف غامضة وحسب مصادر متطابقة فإن الهالك كانا متشردا.

وأضافت ذات المصادر، أن المارة قاموا بإشعار السلطات المحلية والشرطة القضائية والعلمية للحضور إلى عين المكان لفتح تحقيق في ملابسات الواقعة.

كما أنه تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي للصويرة، لمعرفة أسباب الوفاة.

 

 

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متشرد فارق الحياة ظروف غامضة الصويرة

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