بمناسبة فاتح محرم..الملك محمد السادس يهنئ زعماء الدول الاسلامية

بمناسبة مطلع العام الهجري الجديد، بعث الملك محمد السادس، برقيات تهاني

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بمناسبة مطلع العام الهجري الجديد، بعث الملك محمد السادس، برقيات تهاني

وتبريك إلى أشقائه، ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية ضمنها متمنيات

جلالته لهم بدوام الصحة والعافية وسابغ السعادة والنهاء ولشعوبهم الشقيقة

باطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء فيها "إنها مناسبة مباركة تخلد لذكرى هجرة خاتم الأنبياء عليه

أزكى الصلاة والسلام، وما تجسده من مواعظ حسنة وتوجيهات هادفة تحث

المسلمين على التحلي بالقيم المثلى الداعية إلى التآزر والتعاون على البر

والتقوى، وما يتحقق به الصلاح في الدنيا والآخرة، من أجل العيش في كنف

مجتمع متماسك، يسوده الإخاء وينأى بنفسه عن كل شقاق وتطرف وغلو، لنكون

بحق خير أمة أخرجت للناس، ونبرز الصورة الحقيقية لديننا الحنيف".

وختم أمير المؤمنين رسائله إلى قادة الدول الإسلامية بالتضرع إلى الله عز

وجل أن "يوفقنا لما فيه خير أمتنا، ويسدد خطانا لتحقيق آمال وتطلعات

شعوبنا إلى المزيد من التلاحم والتضامن، والتكامل والاندماج، في كنف

الأمن والطمأنينة والاستقرار".





