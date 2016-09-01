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عاجل..قاصر يهدد بالانتحار ويرمي بالحجارة من فوق سطح منزله ببني ملال
بتاريــخ : 2 أكتوبر 2016 / 00:00 عاجل..قاصر يهدد بالانتحار ويرمي بالحجارة من فوق سطح منزله ببني ملال | حوادث و حقوق
عاجل..قاصر يهدد بالانتحار ويرمي بالحجارة من فوق سطح منزله ببني ملال
يهدد في هذه الأثناء شاب قاصر بمدينة بني ملال سكان إحدى الأحياء بالانتحار وذلك برمي نفسه من سطح منزل عائلته.

شوف تيفي

 يهدد في هذه الأثناء شاب قاصر بمدينة بني ملال سكان إحدى الأحياء بالانتحار وذلك برمي نفسه من سطح منزل عائلته.

وحسب مصدر شوف تيفي فإن الشاب في حالة غير طبيعية "مقرقب "، و يلقي بالحجارة على المارة الشيء الذي تسبب في فوضى عارمة وإغلاق الطريق.

وأضافت ذات المصادر أن الشاب من عائلة ميسورة و عائلته تمتلك فيلا بالمدينة المذكورة.

هذا ولحدود كتابة هذه الأسطر فإن السلطات الأمنية لم تحظر بعد لعين المكان.

 

 

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حوادث وحقوق بني ملال انتحار شوف تيفي

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