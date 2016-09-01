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إنها القيامة.. !

بنكيران يعود للخطابات الفبرايرية في حملته الانتخابية.. وها آش قال في تصريح خطير على ''للي كيحكمو لفوق''
بتاريــخ : 1 أكتوبر 2016 / 23:18 بنكيران يعود للخطابات الفبرايرية في حملته الانتخابية.. وها آش قال في تصريح خطير على للي كيحكمو لفوق | بوليتيك
بنكيران يعود للخطابات الفبرايرية في حملته الانتخابية.. وها آش قال في تصريح خطير على ''للي كيحكمو لفوق''
وجه عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رسالة، وصفها كثيرون بـ'' الخطيرة'' إلى الشعب المغربي، خلال تجمعه الخطابي بمدينة العرائش، مفادها أن الحكومة لا تحكم في المغرب.

شوف تيفي

وجه عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رسالة، وصفها كثيرون بـ" الخطيرة" إلى الشعب المغربي، خلال تجمعه الخطابي بمدينة العرائش، مفادها أن الحكومة لا تحكم في المغرب.
وقال بنكيران، في محاولة لشرح معنى السياسة "نبغي نقول ليكم جوج كلمات.. أشنو هي السياسة؟ باش تفهمو علاش تنهضرو وعلاش تنجريو"، قبل أن يستفيض في الشرح بشكل مجازي، و"الفاهم يفهم". حيث قال "إخواني أخواتي.. للي تيحكموا راهما لفوق.. ومفتوح واحد الباب كيدَخَّل الهوا مرة فخمسنين باش كيلتاحقو الناس للي بغاهم الشعب مع هادوك للي كيحكمو.. باش كيبلغو الرأي ديالو، كيدافعو على المصالح ديالو، وكيدفعو عليه شوية ديال الضرر إلى قدو".
واعتبر كثير من المتتبعين أن هذا التصريح، بعيد كل البعد عن جرأة رجل السياسة، وأنه محاولة لرسم صورة أخرى للفوق من أجل كسب أصوات التحت. إذ ما معنى أن يقول بنكيران اليوم، إن من يحكمون المغرب يقبعون الفوق، وأنهم يفتحون الباب مرة واحدة في خمس سنوات من أجل دخول هواء من يختارهم الشعب إلى مربع الحكم؟ لماذا يقول ذلك اليوم وليس خلال ولايته الحكومية؟ ثم كيف يعطي بنكيران، وهو رجل السياسة، الانطباع على أن الفوق مصدر للضرر بالنسبة للشعب، حيث عبر عن ذلك بالقول أن هدف من يلتحقون من الشعب بمن يحكمون المغرب، هو "يدفعو عليه شوية الضرر إلى قدو"..
إن هذا القول حسب المتتبعين دائما، ليس سوى محاولة من بنكيران للتملص من مسؤوليته خلال خمس سنوات الماضية في الحكومة، وإظهار أنه لم يشارك في الحكم، رغم الصلاحيات الواسعة التي منحها له دستور 2011، وأن وجوده في الحكومة، كان بمثابة صمام أمان للشعب ليس إلا.. وهذا كما وصفه البعض ضحك على الذقون، خاصة وأن كثير من وزرائه، سيما المنتمين لحزب البيجيدي يقرون على أنهم كانوا يحكمون بالفعل من موقع وزاراتهم، وأنه لم يسبق لأي كان أن تدخل في شؤونهم أو في اتخاذ قراراتهم.. هذا ينطبق على الوزراء، فما بالك ببنكيران..
وخلف هذا التصريح الموصوف بـ"الخطير" ردود أفعال قوية على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من تهكم على بنكيران، وبين من انتقد طريقته في تمرير الرسائل الخطيرة، حيث قال أحدهم، مادام أن الحكومة مجرد هبة هواء تنفذ من باب الحكم مرة كل خمس سنوات، لماذا الانتخابات يا بنكيران، ولماذا يشارك حزبك فيها؟".. فيما عبر آخر بأن بنكيران عاد لخطابات 20 فبراير، "باش يبان جريء" في حين إن الجرأة، يضيف المتحدث هي "تكون رئيس حكومة حقيقي وتقوم بالدور للي صوتو عليك الناس من أجلو..ودير التنزيل الفعلي للدستور..وإلى ماقدرتيش قدم استقالتك ، ماشي تلوح الكرة في التيران ديال للي كيحكمو، وتقول "تختارينا غير باش نبلغو رأي الشعب للفوق وندافعو على المصالح ديالو، وندفعو عليه الضرر إلى قدنا.. هاذي هي باع القرد وضحك على للي شراه"، وبالتالي صعب جدا، يقول المتحدث، أن يشتري المغاربة القرد مرة أخرى من بنكيران، لأنهم لا يقبلون أن يكونو "ضحكة"، خاصة وأنهم يؤمنون بمقولة "المؤمن لا يلذغ من الجحر مرتين".

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بنكيران يعود للخطابات الفبرايرية في حملته الانتخابية.. وها آش قال في تصريح خطير على للي كيحكمو لفوق

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