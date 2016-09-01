 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بنكيران يعود للخطابات الفبرايرية في حملته الانتخابية.. وها آش قال في تصريح خطير على للي كيحكمو لفوق | بوليتيك

بنكيران يعود للخطابات الفبرايرية في حملته الانتخابية.. وها آش قال في تصريح خطير على ''للي كيحكمو

فضيحة من العيار الثقيل تهز تطوان..قاصر تبلغ 13 عاما تضع مولودا بعدما اغتصبها شقيقها | حوادث و حقوق

فضيحة من العيار الثقيل تهز تطوان..قاصر تبلغ 13 عاما تضع مولودا بعدما اغتصبها شقيقها

أسماء وعناوين صيدليات الحراسة بمدينة الدارالبيضاء ليوم السبت | مجتمع

أسماء وعناوين صيدليات الحراسة بمدينة الدارالبيضاء ليوم السبت

بالأرقام هذا هو عدد مناصب الشغل بقانون المالية لسنة 2017 | بوليتيك

بالأرقام هذا هو عدد مناصب الشغل بقانون المالية لسنة 2017

بالفيديو.. اعتقال شخص حاول اعتراض موكب الملك بطنجة | بوليتيك

بالفيديو.. اعتقال شخص حاول اعتراض موكب الملك بطنجة

عاجل و رسميا:فاتح محرم يوم الاثنين المقبل | بوليتيك

عاجل و رسميا:فاتح محرم يوم الاثنين المقبل

عاجل :التفاصيل الكاملة للخادمة زينب ابنة أكادير المحتجزة من طرف سائق عائلة بالسعودية | مجتمع

عاجل :التفاصيل الكاملة للخادمة ''زينب'' ابنة أكادير المحتجزة من طرف سائق عائلة بالسعودية

الرميد يدعو للأمين بوخبزة بالشفاء بعد بن كيران بتلقي أموال من الخارج | بوليتيك

الرميد يدعو للأمين بوخبزة ''بالشفاء'' بعد بن كيران بتلقي أموال من الخارج

تصريح خطير لابن كيران، اللي كايحكموا كاينين الفوق وكايفتحوا الباب كل خمسة سنين | بوليتيك

تصريح خطير لابن كيران، ''اللي كايحكموا كاينين الفوق وكايفتحوا الباب كل خمسة سنين''

إنها القيامة.. !

بالفيديو.. اعتقال شخص حاول اعتراض موكب الملك بطنجة
بتاريــخ : 1 أكتوبر 2016 / 21:48 بالفيديو.. اعتقال شخص حاول اعتراض موكب الملك بطنجة | بوليتيك
بالفيديو.. اعتقال شخص حاول اعتراض موكب الملك بطنجة
أوقفت العناصر الأمنية المرافقة للموكب الملكي أمس الجمعة بمدينة طنجة، مواطنا اعترض الموكب الملكي حيث حاول الوصول لسيارة الملك محمد السادس.

شوف تيفي

 أوقفت العناصر الأمنية المرافقة للموكب الملكي أمس الجمعة بمدينة طنجة، مواطنا اعترض الموكب الملكي حيث حاول الوصول لسيارة الملك محمد السادس.

وحسب مصادر محلية فإن المعني بالأمر حاول تسليم العاهل المغربي رسالة خاصة تحتوي مجموعة من المطالب.

وقد التقط أحد الساكنة مقطع فيديو لعملية الإيقاف التي قام بها الحرس، هذا وقد كان الملك عائدا من نشاط رسمي في منطقة طنجة البالية، التي أشرف بها، على إطلاق البرنامج المندمج للتأهيل، الرامي إلى تحسين إطار عيش الساكنة المحلية ومصاحبة النمو الديمغرافي لهذه المنطقة.

 للإشارة فإن المصالح الأمنية بالمدينة كانت قد كثفت من تدخلاتها تجاه الأشخاص الذين يتربصون بالموكب الملكي، وقد أسفرت العمليات الإستباقية عن توقيف مجموعة من الأشخاص في هذه الوضعية.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

العناصر الأمنية المرافقة للموكب الملكي الجمعة مدينة طنجة المغرب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بنكيران يعود للخطابات الفبرايرية في حملته الانتخابية.. وها آش قال في تصريح خطير على للي كيحكمو لفوق | بوليتيك

بنكيران يعود للخطابات الفبرايرية في حملته الانتخابية.. وها آش قال في تصريح خطير على ''للي كيحكمو لفوق''

بالأرقام هذا هو عدد مناصب الشغل بقانون المالية لسنة 2017 | بوليتيك

بالأرقام هذا هو عدد مناصب الشغل بقانون المالية لسنة 2017

عاجل و رسميا:فاتح محرم يوم الاثنين المقبل | بوليتيك

عاجل و رسميا:فاتح محرم يوم الاثنين المقبل

الرميد يدعو للأمين بوخبزة بالشفاء بعد بن كيران بتلقي أموال من الخارج | بوليتيك

الرميد يدعو للأمين بوخبزة ''بالشفاء'' بعد بن كيران بتلقي أموال من الخارج

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نسولو الناس من الرباط: واش غادي تْصَوتو فانتخابات 7 أكتوبر؟ | نسولو الناس
منذ 43 دقيقة

نسولو الناس من الرباط: واش غادي تْصَوتو فانتخابات 7 أكتوبر؟

حكاية مؤثرة لشابة مغربية تصارع السرطان في تصريح صادم :معنديش ميمتي و خوتي لاحوني -06.27.34.02.49 | حالة خاصة

حكاية مؤثرة لشابة مغربية تصارع السرطان في تصريح صادم :معنديش ميمتي و خوتي لاحوني -06.27.34.02.49

فــــيـــديـو جــديــــد لـشــخــص حاول اﻋﺘﺮاﺽ ﺍﻟﻤﻮﻛﺐ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ بطنجة.. شوفو شنو وقع ليه !!! | زووم

فــــيـــديـو جــديــــد لـشــخــص حاول اﻋﺘﺮاﺽ ﺍﻟﻤﻮﻛﺐ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ بطنجة.. شوفو شنو وقع ليه !!!

هذا هو يوم فاتح محرم 1438 | قنوات أخرى

هذا هو يوم فاتح محرم 1438

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بنكيران يعود للخطابات الفبرايرية في حملته الانتخابية.. وها آش قال في تصريح خطير على للي كيحكمو لفوق | بوليتيك
منذ 23 دقيقة

بنكيران يعود للخطابات الفبرايرية في حملته الانتخابية.. وها آش قال في تصريح خطير على ''للي كيحكمو

فضيحة من العيار الثقيل تهز تطوان..قاصر تبلغ 13 عاما تضع مولودا بعدما اغتصبها شقيقها | حوادث و حقوق

فضيحة من العيار الثقيل تهز تطوان..قاصر تبلغ 13 عاما تضع مولودا بعدما اغتصبها شقيقها

أسماء وعناوين صيدليات الحراسة بمدينة الدارالبيضاء ليوم السبت | مجتمع

أسماء وعناوين صيدليات الحراسة بمدينة الدارالبيضاء ليوم السبت

بالأرقام هذا هو عدد مناصب الشغل بقانون المالية لسنة 2017 | بوليتيك

بالأرقام هذا هو عدد مناصب الشغل بقانون المالية لسنة 2017

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.