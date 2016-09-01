بالفيديو.. اعتقال شخص حاول اعتراض موكب الملك بطنجة

أوقفت العناصر الأمنية المرافقة للموكب الملكي أمس الجمعة بمدينة طنجة، مواطنا اعترض الموكب الملكي حيث حاول الوصول لسيارة الملك محمد السادس.

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أوقفت العناصر الأمنية المرافقة للموكب الملكي أمس الجمعة بمدينة طنجة، مواطنا اعترض الموكب الملكي حيث حاول الوصول لسيارة الملك محمد السادس.

وحسب مصادر محلية فإن المعني بالأمر حاول تسليم العاهل المغربي رسالة خاصة تحتوي مجموعة من المطالب.

وقد التقط أحد الساكنة مقطع فيديو لعملية الإيقاف التي قام بها الحرس، هذا وقد كان الملك عائدا من نشاط رسمي في منطقة طنجة البالية، التي أشرف بها، على إطلاق البرنامج المندمج للتأهيل، الرامي إلى تحسين إطار عيش الساكنة المحلية ومصاحبة النمو الديمغرافي لهذه المنطقة.

للإشارة فإن المصالح الأمنية بالمدينة كانت قد كثفت من تدخلاتها تجاه الأشخاص الذين يتربصون بالموكب الملكي، وقد أسفرت العمليات الإستباقية عن توقيف مجموعة من الأشخاص في هذه الوضعية.