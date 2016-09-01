عاجل و رسميا:فاتح محرم يوم الاثنين المقبل

شوف تيفي:أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر محرم لعام 1438 ه هو بعد غد الاثنين 3 أكتوبر 2016.
وعليه فإن فاتح شهر ذي الحجة، يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر محرم هو يوم الاثنين 3 أكتوبر 2016 م.
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كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.