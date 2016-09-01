عاجل و رسميا:فاتح محرم يوم الاثنين المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر محرم لعام 1438 ه هو بعد غد الاثنين 3 أكتوبر 2016.

شوف تيفي:

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر محرم لعام 1438 ه هو بعد غد الاثنين 3 أكتوبر 2016.

وعليه فإن فاتح شهر ذي الحجة، يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر محرم هو يوم الاثنين 3 أكتوبر 2016 م.