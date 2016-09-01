عاجل :التفاصيل الكاملة للخادمة ''زينب'' ابنة أكادير المحتجزة من طرف سائق عائلة بالسعودية

كشفت وثائق حصلت عليها ''شوف تيفي'' أن الخادمة ''زينب،ب'' التي تتهم عائلة بالسعودية باحتجازها وسحب جواز سفرها، توجد الآن بمنزل الأسرة بالسعودية تحث حراسة سائقها، بعد سفرهم نحو المغرب لقضاء العطلة.

شوف تيفي

كشفت وثائق حصلت عليها "شوف تيفي" أن الخادمة "زينب،ب" التي تتهم عائلة بالسعودية باحتجازها وسحب جواز سفرها، توجد الآن بمنزل الأسرة بالسعودية تحث حراسة سائقها، بعد سفرهم نحو المغرب لقضاء العطلة.

وتعود تفاصيل الواقعة حسب شكاية الأب لوكيل الملك بمحكمة الإستئناف بأكادير، حصلت عليها "شوف تيفي" تفيذ أنه بتاريخ 17 مارس الماضي، عرضت سيدة تدعى " م،ت" بحي "بيكران" بمدينة أكادير على الضحية فرصة عمل في بيت إحدى معارفها، تتمثل في رعاية والدها بمنزل بالحي المحمدي بمدينة أكادير.

وحسب شكاية الأب، وافق على سفرها إلى الديار السعودية بعد علمه بأن زوجة السعودي من أصول مغربية، بل قام بالإجراءات الإدارية التي تمكن ابنته من السفر للعمل لدى العائلة السعودية.

هذا، وبمجرد وصول الخادمة إلى الديار السعودية، تم حجز جواز سفرها ووثائقها، حيث تفيذ آخر المعلومات التي حصلت عليها "شوف تيفي" أنالخادمة توجد الآن بمنزل الأسرة بالسعودية، تحت حراسة سائق العائلة التي توجد الآن في المغرب وبالضبط بإحدى الإقامات الفخمة بالمركب السياحي مارينا.

وتطالب عائلة الضحية من السلطات الأمنية والقضائية فتح تحقيق مع السعودي وزوجته المغربية لتمكين الخادمة من العودة إلى المغرب عبر استغلال تواجدهم بالوطن، قبل المغادرة المرتقبة الإثنين المقبل.