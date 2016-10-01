الرميد يدعو للأمين بوخبزة ''بالشفاء'' بعد بن كيران بتلقي أموال من الخارج

قال مصطفى الرميد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، '' ... لم أخطئ إذ قلت منذ أكثر من سنة في برنامج ضيف الأولى أن الأخ بوخبزة حالة نفسية، نعم الأخ بوخبزة حالة نفسية لا أقل ولا أكثر أسأل الله لنا

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قال مصطفى الرميد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، " ... لم أخطئ إذ قلت منذ أكثر من سنة في برنامج ضيف الأولى أن الأخ بوخبزة حالة نفسية، نعم الأخ بوخبزة حالة نفسية لا أقل ولا أكثر أسأل الله لنا وله الشفاء العاجل".

وفي رد مفاجئ على التصريحات الخطيرة والمثيرة لعضو حزب العدالة والتنمية السابق الأمين بوخبزة حول حصول البيجدي على تمويلات مهمة من الشرق، أفاد مصطفى الرميد في تدوينة على حائطه الفايسبوكي، أنه " في هذا اليوم، وأنا أطالع جديد الصحافة اليومية أثار انتباهي ما نسب إلى الأخ الأمين بوخبزة من أن حزب العدالة والتنمية يمول من بعض دول المشرق، وأن الأمين العام للحزب متواطئ مع بعض مبيضي الأموال وغير ذلك من التهم التي لو صحت لكان حريا حل الحزب وليس فقط خسارته لمقعد أو مقعدين انتخابيين".

وتابع وزير العدل والحريات في تدوينته، أن "مشكلة الأخ الأمين بوخبزة الذي يريد أن يكون الزعيم الأوحد لتطوان ولو على حساب كل شيء" مختتما تدوينته بأنه " لم يخطئ إذ قلت منذ أكثر من سنة في برنامج ضيف الأولى أن الأخ بوخبزة حالة نفسية.... نعم الأخ بوخبزة حالة نفسية لا أقل ولا أكثر أسأل الله لنا وله الشفاء العاجل".

وفي ذات السياق، أطلق الأمين بوخبزة القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية تصريحات خطيرة ومثيرة في حوار مع بعض الجرائد الوطنية، يتهم فيها حزب العدالة والتنمية بتلقي أموال من دول بالمشرق العربي، وهي التصريحات التي أسالت مداد العديد من المتبعين، نظرا لرمزية الأمين بوخبزة كأحد القيادات السابقة والبارزة في حزب العدالة والتنمية، حيث أن سبب إبعاده من الحزب هو صراعه مع رئيس المجلس البلدي لتطوان ومرشح المصباح لتشريعيات 7 أكتوبر المقبل.





