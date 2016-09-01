شوافة تعترف : ها علاش كيكون عندنا الإقبال فالعواشر و ها بشحال كنخدمو الشمع و الشرويطة

يستغل عدد كبير من المشعوذين و الدجالين المغاربة أيام العشر الأوائل من شهر محرم،في أعمال السحر و الشعوذة معتقدين أنها تدوم عاما كاملا .

شوف تيفي:م غ

يستغل عدد كبير من المشعوذين و الدجالين المغاربة أيام العشر الأوائل من شهر محرم،في أعمال السحر و الشعوذة معتقدين أنها تدوم عاما كاملا .

"شوف تيفي"،قامت بجولة بكاميرا خفية إلى زاوية "محمد بن يشو" الواقعة نواحي الدار البيضاء على طريق المحمدية و رصدت طقوسا غريبة يستخدمها المشعوذين في أعمال الدجل.

و كشفت حليمة، و هي "شوافة " شابة لطاقم القناة الذي أوهمها أنه جاء طالبا في قُبولٍ يفك عليه النحس (كشفت) أن سر الإقبال على السحر في هذه الفترة راجع إلى نفسية "الجواد"..قائلة "الجواد فهاد الفترة كيكونو فرحانين و ناشطين.."

و عرضت "حليمة" على الطاقم،خدمات تستخدمها لجلب الحبيب و التي تسمى "خلطة المحبة" كإشعال الشمع و الشرويطة بأثمنة تتراوح مابين 40 دهم و1000 دهم.





