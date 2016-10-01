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إنها القيامة.. !

بالوثيقة.. وزارة الأوقاف تخبر موظفيها بالاقتطاعات من الأجور وهذه تفاصيلها
بتاريــخ : 1 أكتوبر 2016 / 18:58 بالوثيقة.. وزارة الأوقاف تخبر موظفيها بالاقتطاعات من الأجور وهذه تفاصيلها | بوليتيك
بالوثيقة.. وزارة الأوقاف تخبر موظفيها بالاقتطاعات من الأجور وهذه تفاصيلها
على عكس باقي المؤسسات عممت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مذكرة إخبارية للمديريات الإقليمية التابعة لها تخبر من خلالها موظفيها عبر ربوع المملكة بالشروع في الاقتطاع من أجورهم.

شوف تيفي

على عكس باقي المؤسسات عممت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مذكرة إخبارية للمديريات الإقليمية التابعة لها تخبر من خلالها موظفيها عبر ربوع المملكة بالشروع في الاقتطاع من أجورهم.
ويظهر من خلال الوثيقة التي توصلت "شوف تيفي"بنسخة منها مراحل الاقتطاع من الأجور ابتداء من نهاية شهر شتنبر الماضي بداية من 10 في المائة إلى فاتح يناير 2019 حيث ستصل النسبة لـ 14 في المائة في إطار إصلاح أنظمة التقاعد الذي أخرجه رئيس الحكومة المنتهية ولايته عبد الاله بنكيران من عنق الزجاجة، في حين ضمت الوثيقة أيضا تفسيرا وشرحا عن سن الإحالة على التقاعد حسب تواريخ الازدياد.

وزارة الأوقاف تخبر موظفيها بالاقتطاعات من الأجور وهذه تفاصيلها

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب وثيقة اقتطاع أجور وزارة الأوقفاف و الشؤون الاسلامية

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