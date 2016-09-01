عبد الإله بن كيران يدعو الساكنة إلى المحافظة على البيصارة..

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دعا بن كيران الحاضرين في مهرجانه الخطابي، إلى التصويت بكثافة من أجل الحصول على عدد كبير من البرلمانيين "لكي يستطيع تحقيق برامجه، حيث إلى ماكانوش عندي الأغلبية غادي نلقى صعوبات" يضيف بن كيران.
وأضاف بن كيران أنهم أخبروه، "أن واحد تنكر لوالديه البارح والعياذ بالله...
وطالب بن كيران الحاضرين من ساكنة العرائش والقصر الكبير والمناطق المجاورة، إلى المحافظة على "البيصارة والصباط مطرب" في إشارة منه إلى الإستعداد لمواجهة الخصوم.
وإختتم في هذه الأثناء المهرجان الخطابي لحزب العدالة والتنمية، بمدينة العرائش، الذي أعطى رئيس حركة التوحيد والإصلاح ووكيل لائحة حزب البيجيدي بالمدينة، إنطلاقته بعبارة "واخا تعيا ماتطفي غاتشعل غاتشعل "، حيث دعا الحمداوي الحضور إلى التصويت على حزب المصباح يوم 7 أكتوبر المقبل، مصرحا أنه إشتغل بالمدينة إداريا وعاد إليها مرشحا لتمثيلهم في البرلمان.
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