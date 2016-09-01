 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالوثيقة.. وزارة الأوقاف تخبر موظفيها بالاقتطاعات من الأجور وهذه تفاصيلها | بوليتيك

بالوثيقة.. وزارة الأوقاف تخبر موظفيها بالاقتطاعات من الأجور وهذه تفاصيلها

عبد الإله بن كيران يدعو الساكنة إلى المحافظة على البيصارة.. | بوليتيك

عبد الإله بن كيران يدعو الساكنة إلى المحافظة على البيصارة..

كارثة بيئية بالفيديو : نفوق الأسماك البحرية بشاطئ أكادير والمسؤولين آوت | حوادث و حقوق

كارثة بيئية بالفيديو : نفوق الأسماك البحرية بشاطئ أكادير والمسؤولين ''آوت''

عاجل و بالصور .. مستجدات مثيرة حول جثة الرضيعة بسيدي مومن | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور .. مستجدات مثيرة حول جثة الرضيعة ''بسيدي مومن ''

عاجل : بن كيران مرة أخرى يذرف الدموع بقوة بالعرائش وها علاش | بوليتيك

عاجل : بن كيران مرة أخرى يذرف الدموع بقوة بالعرائش وها علاش

بالصور.. حريق مهمول بسلا بسبب بونج | حوادث و حقوق

بالصور.. حريق مهمول بسلا بسبب ''بونج ''

صور جديدة .. لأربعيني يذبح زوجته من الوريد إلى الوريد بالحي الحسني و يحاول الانتحار و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق

صور جديدة .. لأربعيني يذبح زوجته من الوريد إلى الوريد بالحي الحسني و يحاول الانتحار و هذه التفاصيل

عاجل:أربعيني يذبح زوجته من الوريد إلى الوريد بالحي الحسني و يحاول الانتحار و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل:أربعيني يذبح زوجته من الوريد إلى الوريد بالحي الحسني و يحاول الانتحار و هذه التفاصيل

صادم : مرشحون للإنتخابات التشريعية مهددون بالسجن وبإسقاط لوائحهم بعد هذا القرار | بوليتيك

صادم : مرشحون للإنتخابات التشريعية مهددون بالسجن وبإسقاط لوائحهم بعد هذا القرار

إنها القيامة.. !

عبد الإله بن كيران يدعو الساكنة إلى المحافظة على البيصارة..
بتاريــخ : 1 أكتوبر 2016 / 18:52 عبد الإله بن كيران يدعو الساكنة إلى المحافظة على البيصارة.. | بوليتيك
عبد الإله بن كيران يدعو الساكنة إلى المحافظة على البيصارة..
دعا بن كيران الحاضرين في مهرجانه الخطابي، إلى التصويت بكثافة من أجل الحصول على عدد كبير من البرلمانيين ''لكي يستطيع تحقيق برامجه، حيث إلى ماكانوش عندي الأغلبية غادي نلقى صعوبات'' يضيف بن كيران.

شوف تيفي

دعا بن كيران الحاضرين في مهرجانه الخطابي، إلى التصويت بكثافة من أجل الحصول على عدد كبير من البرلمانيين "لكي يستطيع تحقيق برامجه، حيث إلى ماكانوش عندي الأغلبية غادي نلقى صعوبات" يضيف بن كيران.

وأضاف بن كيران أنهم أخبروه، "أن واحد تنكر لوالديه البارح والعياذ بالله...

وطالب بن كيران الحاضرين من ساكنة العرائش والقصر الكبير والمناطق المجاورة، إلى المحافظة على "البيصارة والصباط مطرب" في إشارة منه إلى الإستعداد لمواجهة الخصوم.

وإختتم في هذه الأثناء المهرجان الخطابي لحزب العدالة والتنمية، بمدينة العرائش، الذي أعطى رئيس حركة التوحيد والإصلاح ووكيل لائحة حزب البيجيدي بالمدينة، إنطلاقته بعبارة "واخا تعيا ماتطفي غاتشعل غاتشعل "، حيث دعا الحمداوي الحضور إلى التصويت على حزب المصباح يوم 7 أكتوبر المقبل، مصرحا أنه إشتغل بالمدينة إداريا وعاد إليها مرشحا لتمثيلهم في البرلمان.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

بن كيران المهرجان العرائش العدالة الوكيل الخطابي شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالوثيقة.. وزارة الأوقاف تخبر موظفيها بالاقتطاعات من الأجور وهذه تفاصيلها | بوليتيك

بالوثيقة.. وزارة الأوقاف تخبر موظفيها بالاقتطاعات من الأجور وهذه تفاصيلها

عاجل : بن كيران مرة أخرى يذرف الدموع بقوة بالعرائش وها علاش | بوليتيك

عاجل : بن كيران مرة أخرى يذرف الدموع بقوة بالعرائش وها علاش

صادم : مرشحون للإنتخابات التشريعية مهددون بالسجن وبإسقاط لوائحهم بعد هذا القرار | بوليتيك

صادم : مرشحون للإنتخابات التشريعية مهددون بالسجن وبإسقاط لوائحهم بعد هذا القرار

حمى الإنتخابات تستعر..يتيم يرد على الياس العماري و يتحدى قيادات البام التصريح بممتلكاتهم | بوليتيك

حمى الإنتخابات تستعر..يتيم يرد على الياس العماري و يتحدى قيادات البام التصريح بممتلكاتهم

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

المغرب الفاسي يطيح بالعساكر في عقر الدار ويتأهل لدور نصف نهائي كأس العرش 4-2 | قنوات أخرى
منذ 9 دقائق

المغرب الفاسي يطيح بالعساكر في عقر الدار ويتأهل لدور نصف نهائي كأس العرش 4-2

البرلماني حيسان : الإقتطاعات من الأجور كارثة إجتماعية أصابت الموظفين العموميين في المغرب | تسجيلات صوتية

البرلماني حيسان : الإقتطاعات من الأجور كارثة إجتماعية أصابت الموظفين العموميين في المغرب

التنسيقية الوطنية للمكفوفين تحتج ضد البطالة بالرباط | خارج البلاطو

التنسيقية الوطنية للمكفوفين تحتج ضد البطالة بالرباط

مؤثر..شاهد لحظة استخراج جثة السيدة التي ذبحها زوجها من الوريد إلى الوريد | بــووز

مؤثر..شاهد لحظة استخراج جثة السيدة التي ذبحها زوجها من الوريد إلى الوريد

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالوثيقة.. وزارة الأوقاف تخبر موظفيها بالاقتطاعات من الأجور وهذه تفاصيلها | بوليتيك
منذ 39 دقيقة

بالوثيقة.. وزارة الأوقاف تخبر موظفيها بالاقتطاعات من الأجور وهذه تفاصيلها

عبد الإله بن كيران يدعو الساكنة إلى المحافظة على البيصارة.. | بوليتيك

عبد الإله بن كيران يدعو الساكنة إلى المحافظة على البيصارة..

كارثة بيئية بالفيديو : نفوق الأسماك البحرية بشاطئ أكادير والمسؤولين آوت | حوادث و حقوق

كارثة بيئية بالفيديو : نفوق الأسماك البحرية بشاطئ أكادير والمسؤولين ''آوت''

عاجل و بالصور .. مستجدات مثيرة حول جثة الرضيعة بسيدي مومن | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور .. مستجدات مثيرة حول جثة الرضيعة ''بسيدي مومن ''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.