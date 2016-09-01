كارثة بيئية بالفيديو : نفوق الأسماك البحرية بشاطئ أكادير والمسؤولين ''آوت''

بث فاعلون جمعويون بحي أنزا شمال مدينة أكادير، شريط فيديو يظهر نفوق جماعي للكائنات البحرية بالمحيط الأطلسي، على بعد أمتار من محطة للمياه العادمة بالمدينة.

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بث فاعلون جمعويون بحي أنزا شمال مدينة أكادير، شريط فيديو يظهر نفوق جماعي للكائنات البحرية بالمحيط الأطلسي، على بعد أمتار من محطة للمياه العادمة بالمدينة.

وحسب شريط الفيديو وإفادة بعض الفاعلين الجمعويين بمنطقة"جامايكا' بحي أنزا الساحلي، فالأسماك نفقت بشاطئ أكادير بسبب زيوت ملوثة وقاتلة، يرجح أن مصدرها هو لإحدى الشركات القريبة من الشاطئ بالمنطقة الصناعية القريبة من الساحل.

وأضافت مصادر جمعوية، أن شاطئ أنزا المعروف بتوافد السياح سواء المغاربة أو الأجانب، لم يعد صالحا للسباحة بفعل الثلوث الناتج عن تفريغ الزيوت والنفايات والسموم القاتلة، رغم وجود محطة لمعالجة المياه العامة، والتي إستثمرت فيها أموال ضخمة.

وكشفت ذات المصادر الجمعوية، أن المسؤولين بأكادير، يعلمون كل صغيرة وكبيرة حول هذه الكارثة البيئية، سواء منهم السلطة المحلية أو المنتخبون، لكن لا أحد منهم قام بمبادرة لوقف الكارثة.