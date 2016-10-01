عاجل و بالصور .. مستجدات مثيرة حول جثة الرضيعة ''بسيدي مومن ''

حالة من الاستنفار عاشتها ساكنة حي سيدي مومن بالبيضاء زوال اليوم السبت، بعد العثور على جثة رضيعة حديثة الولادة،بالقرب من ثانوية الريحاني التعليمية.

شوف تيفي : علاء الصنوبري

حالة من الاستنفار عاشتها ساكنة حي سيدي مومن بالبيضاء زوال اليوم السبت، بعد العثور على جثة رضيعة حديثة الولادة،بالقرب من ثانوية الريحاني التعليمية.

وعلمت شوف تيفي من مصادر موثوقة ، أن الجثة تم العثور عليها في كيس بلاستيكي أسود بالقرب من الرصيف المجاور لصور المؤسسة حيت أن أحد المارة و بالصدفة بعدما كان يمر في الشارع أثاره الفضول انبعاث رائحة دم كريهة تصدر من الكيس المذكور ليفتحها ويكتشف جثة الرضيعة متوفاة قبل أن تتجمهر الساكنة حولها ليتم بعد ذلك إشعار رجال الأمن بالواقعة.

وحسب ذات المصادر، فإن المصالح الأمنية والشرطة العلمية حلت بعين المكان وفتحت تحقيق لمعرفة ملابسات وفاة الرضيعة ليتم نقل جثتها إلى مستودع الأموات بالرحمة للكشف عن الأسباب الحقيقية وراء الوفاة