بالصور.. حريق مهمول بسلا بسبب ''بونج ''

شب حريق مهول اليوم السبت بالدار الحمراء بمدينة سلا بسبب اشتعال النيران ب '' بونج '' بإحدى المحلات المختصة في صناعته.

شوف تيفي

شب حريق مهول اليوم السبت بالدار الحمراء بمدينة سلا بسبب اشتعال النيران ب " بونج " بإحدى المحلات المختصة في صناعته.

وحسب مصادر شوف تيفي فإنه عند اشتعال النيران ب " البونج " اظطر صاحب المحل لإخراجه بسرعة إلى الشارع، لكن ولسوء الحظ فإن البونج سقط على إحدى السيارات المتواجدة بعين المكان الشيء الذي تسبب في انفجارها ما زاد في حدة النيران.



الحادث خلف خسائر مادية جسيمة بسبب اندلاع الحريق بالمنزل المتواجد به محل « البونج » وبالسيارة، كما أن الواقعة خلفت ذعرا لدى ساكنة المنطقة.

هذا وفور علم السلطات المعنية بالأمر، حجت الوقاية المدنية إلى عين المكان المذكور لإخماد الحريق ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه.