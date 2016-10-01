 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالوثيقة.. وزارة الأوقاف تخبر موظفيها بالاقتطاعات من الأجور وهذه تفاصيلها | بوليتيك

بالوثيقة.. وزارة الأوقاف تخبر موظفيها بالاقتطاعات من الأجور وهذه تفاصيلها

عبد الإله بن كيران يدعو الساكنة إلى المحافظة على البيصارة.. | بوليتيك

عبد الإله بن كيران يدعو الساكنة إلى المحافظة على البيصارة..

كارثة بيئية بالفيديو : نفوق الأسماك البحرية بشاطئ أكادير والمسؤولين آوت | حوادث و حقوق

كارثة بيئية بالفيديو : نفوق الأسماك البحرية بشاطئ أكادير والمسؤولين ''آوت''

عاجل و بالصور .. مستجدات مثيرة حول جثة الرضيعة بسيدي مومن | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور .. مستجدات مثيرة حول جثة الرضيعة ''بسيدي مومن ''

عاجل : بن كيران مرة أخرى يذرف الدموع بقوة بالعرائش وها علاش | بوليتيك

عاجل : بن كيران مرة أخرى يذرف الدموع بقوة بالعرائش وها علاش

بالصور.. حريق مهمول بسلا بسبب بونج | حوادث و حقوق

بالصور.. حريق مهمول بسلا بسبب ''بونج ''

صور جديدة .. لأربعيني يذبح زوجته من الوريد إلى الوريد بالحي الحسني و يحاول الانتحار و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق

صور جديدة .. لأربعيني يذبح زوجته من الوريد إلى الوريد بالحي الحسني و يحاول الانتحار و هذه التفاصيل

عاجل:أربعيني يذبح زوجته من الوريد إلى الوريد بالحي الحسني و يحاول الانتحار و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل:أربعيني يذبح زوجته من الوريد إلى الوريد بالحي الحسني و يحاول الانتحار و هذه التفاصيل

صادم : مرشحون للإنتخابات التشريعية مهددون بالسجن وبإسقاط لوائحهم بعد هذا القرار | بوليتيك

صادم : مرشحون للإنتخابات التشريعية مهددون بالسجن وبإسقاط لوائحهم بعد هذا القرار

إنها القيامة.. !

صور جديدة .. لأربعيني يذبح زوجته من الوريد إلى الوريد بالحي الحسني و يحاول الانتحار و هذه التفاصيل
بتاريــخ : 1 أكتوبر 2016 / 17:44 صور جديدة .. لأربعيني يذبح زوجته من الوريد إلى الوريد بالحي الحسني و يحاول الانتحار و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق
صور جديدة .. لأربعيني يذبح زوجته من الوريد إلى الوريد بالحي الحسني و يحاول الانتحار و هذه التفاصيل
علمت'' شوف تيفي'' أن منطقة سيدي الخدير بالحي الحسني ،اهتزت اليوم السبت على وقع جريمة بشعة،راحت ضحيتها سيدة بعدما ذبحها زوجها من الوريد إلى الوريد.

شوف تيفي :م غ

علمت" شوف تيفي" أن منطقة سيدي الخدير بالحي الحسني ،اهتزت اليوم السبت على وقع جريمة بشعة،راحت ضحيتها سيدة بعدما ذبحها زوجها من الوريد إلى الوريد.

و حسب مصادرنا،حاول الزوج الذي يبلغ من العمر حوالي 43 سنة ،الانتحار بعدما أجهز على زوجته حيث ذبحها من الوريد إلى الوريد مستغلا بذلك عدم تواجد أطفاله بالمنزل،بسبب مشاكل زوجية.

و فور علمهم بالحادث، انتقلت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة الحي الحسني، إلى مكان الحادث، حيث تم اعتقال الجاني مدرجا بالدماء.

لأربعيني يذبح زوجته من الوريد إلى الوريد بالحي الحسني و يحاول الانتحار و هذه التفاصيللأربعيني يذبح زوجته من الوريد إلى الوريد بالحي الحسني و يحاول الانتحار و هذه التفاصيللأربعيني يذبح زوجته من الوريد إلى الوريد بالحي الحسني و يحاول الانتحار و هذه التفاصيل

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب عناصر الشرطة القضائية الحي الحسني جريمة بشعة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

كارثة بيئية بالفيديو : نفوق الأسماك البحرية بشاطئ أكادير والمسؤولين آوت | حوادث و حقوق

كارثة بيئية بالفيديو : نفوق الأسماك البحرية بشاطئ أكادير والمسؤولين ''آوت''

عاجل و بالصور .. مستجدات مثيرة حول جثة الرضيعة بسيدي مومن | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور .. مستجدات مثيرة حول جثة الرضيعة ''بسيدي مومن ''

بالصور.. حريق مهمول بسلا بسبب بونج | حوادث و حقوق

بالصور.. حريق مهمول بسلا بسبب ''بونج ''

عاجل:أربعيني يذبح زوجته من الوريد إلى الوريد بالحي الحسني و يحاول الانتحار و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل:أربعيني يذبح زوجته من الوريد إلى الوريد بالحي الحسني و يحاول الانتحار و هذه التفاصيل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

المغرب الفاسي يطيح بالعساكر في عقر الدار ويتأهل لدور نصف نهائي كأس العرش 4-2 | قنوات أخرى
منذ 11 دقيقة

المغرب الفاسي يطيح بالعساكر في عقر الدار ويتأهل لدور نصف نهائي كأس العرش 4-2

البرلماني حيسان : الإقتطاعات من الأجور كارثة إجتماعية أصابت الموظفين العموميين في المغرب | تسجيلات صوتية

البرلماني حيسان : الإقتطاعات من الأجور كارثة إجتماعية أصابت الموظفين العموميين في المغرب

التنسيقية الوطنية للمكفوفين تحتج ضد البطالة بالرباط | خارج البلاطو

التنسيقية الوطنية للمكفوفين تحتج ضد البطالة بالرباط

مؤثر..شاهد لحظة استخراج جثة السيدة التي ذبحها زوجها من الوريد إلى الوريد | بــووز

مؤثر..شاهد لحظة استخراج جثة السيدة التي ذبحها زوجها من الوريد إلى الوريد

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالوثيقة.. وزارة الأوقاف تخبر موظفيها بالاقتطاعات من الأجور وهذه تفاصيلها | بوليتيك
منذ 41 دقيقة

بالوثيقة.. وزارة الأوقاف تخبر موظفيها بالاقتطاعات من الأجور وهذه تفاصيلها

عبد الإله بن كيران يدعو الساكنة إلى المحافظة على البيصارة.. | بوليتيك

عبد الإله بن كيران يدعو الساكنة إلى المحافظة على البيصارة..

كارثة بيئية بالفيديو : نفوق الأسماك البحرية بشاطئ أكادير والمسؤولين آوت | حوادث و حقوق

كارثة بيئية بالفيديو : نفوق الأسماك البحرية بشاطئ أكادير والمسؤولين ''آوت''

عاجل و بالصور .. مستجدات مثيرة حول جثة الرضيعة بسيدي مومن | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور .. مستجدات مثيرة حول جثة الرضيعة ''بسيدي مومن ''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.