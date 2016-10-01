صور جديدة .. لأربعيني يذبح زوجته من الوريد إلى الوريد بالحي الحسني و يحاول الانتحار و هذه التفاصيل

شوف تيفي :م غ
علمت" شوف تيفي" أن منطقة سيدي الخدير بالحي الحسني ،اهتزت اليوم السبت على وقع جريمة بشعة،راحت ضحيتها سيدة بعدما ذبحها زوجها من الوريد إلى الوريد.
و حسب مصادرنا،حاول الزوج الذي يبلغ من العمر حوالي 43 سنة ،الانتحار بعدما أجهز على زوجته حيث ذبحها من الوريد إلى الوريد مستغلا بذلك عدم تواجد أطفاله بالمنزل،بسبب مشاكل زوجية.
و فور علمهم بالحادث، انتقلت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة الحي الحسني، إلى مكان الحادث، حيث تم اعتقال الجاني مدرجا بالدماء.
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