عاجل:أربعيني يذبح زوجته من الوريد إلى الوريد بالحي الحسني و يحاول الانتحار و هذه التفاصيل

علمت'' شوف تيفي'' أن منطقة سيدي الخدير بالحي الحسني ،اهتزت اليوم السبت على وقع جريمة بشعة،راحت ضحيتها سيدة بعدما ذبحها زوجها من الوريد إلى الوريد.

شوف تيفي :م غ

علمت" شوف تيفي" أن منطقة سيدي الخدير بالحي الحسني ،اهتزت اليوم السبت على وقع جريمة بشعة،راحت ضحيتها سيدة بعدما ذبحها زوجها من الوريد إلى الوريد.

و حسب مصادرنا،حاول الزوج الذي يبلغ من العمر حوالي 43 سنة ،الانتحار بعدما أجهز على زوجته حيث ذبحها من الوريد إلى الوريد مستغلا بذلك عدم تواجد أطفاله بالمنزل،بسبب مشاكل زوجية.

و فور علمهم بالحادث، انتقلت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة الحي الحسني، إلى مكان الحادث، حيث تم اعتقال الجاني مدرجا بالدماء.