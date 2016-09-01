صادم : مرشحون للإنتخابات التشريعية مهددون بالسجن وبإسقاط لوائحهم بعد هذا القرار

في تدوينة صادمة، حذر الباحث في القانون الدستوري، عمر الشرقاوي بعض المرشحين في إنتخابات 7 أكتوبر، الذين قدموا ''تنازلات عن تعويضاتهم لفائدة جمعيات،أن هذا القرار يمكن أن يصنف ضمن المخالفات

شوف تيفي



في تدوينة صادمة، حذر الباحث في القانون الدستوري، عمر الشرقاوي بعض المرشحين في إنتخابات 7 أكتوبر، الذين قدموا "تنازلات عن تعويضاتهم لفائدة جمعيات،أن هذا القرار يمكن أن يصنف ضمن المخالفات الانتخابية التي يمكن أن تسقط لوائح المعنيين وتدخل أصحابها للسجن حسب فالمادة 62 من القانون التنظيمي لانتخاب مجلس النواب".

وتابع الشرقاوي توضيحاته ضمن تدوينة نشرها على حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك، أن "المادة 62 تهدد بالسجن بعقوبة من 5 إلى 10 سنوات كل من حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير".



وتأتي تدوينة عمر الشرقاوي، بعد نشر مرشحين بعدة مدن ينتمون لفيدرالية اليسار الديموقراطي، تنازلات مصادق عليها، يعلنون فيها تخليهم عن رواتبهم الشهرية والتعويضات الخاصة بالبرلمان، لفائدة جمعيات المجتمع المدني، المعطلين، إن فازوا بمقعد بمجلس النواب في الإستحقاقات التشريعية المقبلة.