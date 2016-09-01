عاجل.. العثور على جثة رضيعة في البيضاء..تفاصيل مثيرة

"شوف تيفي"
عثر مواطنون قبل قليل على جثة رضيعة حديثة الولادة، بالقرب من مؤسسة الريحاني التعليمية بسيدي مومن بالبيضاء.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا في الموضوع بعد أن توصلت بمعلومات تفيد بأن سيدة قامت بالتخلص من الرضيعة قبل أن تفر إلى وجهة غير معلومة.
وأضاف المصدر ذاته بأنه تم نقل الرضيعة إلى مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي، موضحا بأن هناك احتمالا أن يتم نقلها إلى مستودع الأموات بالرحمة.
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