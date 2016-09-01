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حمى الإنتخابات تستعر..يتيم يرد على الياس العماري و يتحدى قيادات البام التصريح بممتلكاتهم
بتاريــخ : 1 أكتوبر 2016 / 16:12 حمى الإنتخابات تستعر..يتيم يرد على الياس العماري و يتحدى قيادات البام التصريح بممتلكاتهم | بوليتيك
حمى الإنتخابات تستعر..يتيم يرد على الياس العماري و يتحدى قيادات البام التصريح بممتلكاتهم
تحدى مرشح حزب العدالة والتنمية بدائرة البرنوصي محمد يتيم زملائه في الحزب وقيادات الأصالة والمعاصرة، التصريح بالممتلكات للتأكد ممن يملك أغلى وأحسن المساكن والسيارات.

 

شوف تيفي

تحدى مرشح حزب العدالة والتنمية بدائرة البرنوصي محمد يتيم زملائه في الحزب وقيادات الأصالة والمعاصرة، التصريح بالممتلكات للتأكد ممن يملك أغلى وأحسن المساكن والسيارات.

وجاء إقتراح التحدي من طرف البرلماني عن حزب المصباح، في تدوينة له على حسابه بالفايسبوك بالقول : "تعالوا ندعوا قياداتنا وقياداتكم ونصرح بالممتلكات كي نتأكد أن أحوالكم ومأكلكم ومشربكم ودخانكم ومراكبكم ومساكنهم، هي أغلى وأحسن وأوسع من مأكلنا ومشاربنا ومراكبنا حتى قبل أن تصلوا للوزارات، أما إذا وصلتم للوزارات فالله يستر فذلك أمر آخر".

من جهة ثانية، يأتي رد محمد يتيم مباشرة بعد تصريح لإلياس العماري، الأمين العام لحزب البام بمهرجان خطابي بمدينة العرائش، قال فيه أن وزراء "البيجيدي" لم يعودوا يأكلون البيصارة ويركبون القطارات كما كانوا قبل وصولهم للحكومة.

 

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الحكومة السيارات التصريح بالممتلكات الوزارات شوف تيفي

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