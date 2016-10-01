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صور لمرضى مستلقون على الأرض بإحدى المستشفيات بمراكش تثير سخط المغاربة
بتاريــخ : 1 أكتوبر 2016 / 15:46 صور لمرضى مستلقون على الأرض بإحدى المستشفيات بمراكش تثير سخط المغاربة | مجتمع
صور لمرضى مستلقون على الأرض بإحدى المستشفيات بمراكش تثير سخط المغاربة
تداول نشطاء موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك صورا لمرضى مستلقين على الأرض في حالة حرجة بإحدى المستشفيات بمدينة مراكش.

شوف تيفي

 تداول نشطاء موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك صورا لمرضى مستلقين على الأرض في حالة حرجة بإحدى المستشفيات بمدينة مراكش.

ويتعلق الأمر ،حسب ذات المصادر بمستشفى محمد السادس بالمدينة الحمراء.

وفور تداول هذه الصورة، استنكر الرواد هذا الوضع حيث عبروا عن سخطهم لما يعانيه المغاربة في المستشفيات العمومية والأوضاع المزرية التي يعيشونها.

صور لمرضى مستلقون على الأرض بإحدى المستشفيات بمراكش تثير سخط المغاربةصور لمرضى مستلقون على الأرض بإحدى المستشفيات بمراكش تثير سخط المغاربة

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