المخرج شفيق السحيمي يقصف التلفزيون ويتوعد برد الاعتبار للفنانين

نشر المخرج المغربي المقيم بالديار الفرنسية فيديو جديد يتهم فيه التلفزيون بهضم حقوق الفنانين حيث توعد بالكشف عن مجموعة من الحقائق المثيرة والخطيرة والتي تخص الصفقات وغيرها من التجاوزات التي ترخي

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نشر المخرج المغربي المقيم بالديار الفرنسية فيديو جديد يتهم فيه التلفزيون بهضم حقوق الفنانين حيث توعد بالكشف عن مجموعة من الحقائق المثيرة والخطيرة والتي تخص الصفقات وغيرها من التجاوزات التي ترخي بظلالها علىى القطب العمومي.

يأتي هذا الفيديو تزامنا مع نشر مصدر إعلامي "المساء" تقريرا أسودا عن صفقات مشبوهة للاستفادة من كعكة برامج التلفزيون، الذي كشف عن أن لجان التلفزيون تعتبر لجانا صورية ولا تخضع للقوانين الجاري بها العمل فضلا عن أبناء مسؤولين يتوفرون على شركات توكل إليها تصوير أعمال تلفزية دون الحصول على رخصة من المركز السينمائي المغربي بالإضافة إلى توزيع الصفقات على شركات الإنتاج خارج القانون.

وتوعد المخرج السحيمي بإرجاع حقوق الفنانين المغاربة، حيث قال أن ضميره أوكل إليه هذه المهمة، إذ ظهر وهو يفتح مجموعة من وسائل التصوير التي قال على أنه سيبدأ في استخدامها من أجل فضح كواليس الإنتاج داخل التلفزيون المغربي.