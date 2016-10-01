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إنها القيامة.. !

عاجل: بالفيديو والصور..تساقط أحجار قرب غار زعبل نواحي الرشدية و هذه التفاصيل
بتاريــخ : 1 أكتوبر 2016 / 15:09 عاجل: بالفيديو والصور..تساقط أحجار قرب غار زعبل نواحي الرشدية و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق
عاجل: بالفيديو والصور..تساقط أحجار قرب غار زعبل نواحي الرشدية و هذه التفاصيل
توصلت ''شوف تيفي'' بفيديو و صور حصرية،اليوم السبت، توضح لحظة انهيار جزء من الغار الشهير نواحي الرشدية ''غار زعبل''.

شوف تيفي:
توصلت "شوف تيفي" بفيديو و صور حصرية،اليوم السبت، توضح تساقط أحجار قرب الغار الشهير نواحي الرشدية "غار زعبل".
و علمت"شوف تيفي" من مصادر عاينت الحادث، أن الطريق الوطنية الرابطة بين الرشيدية و مكناس مقطوعة مابين غار زعبل و الرشيدية بسبب تساقط الأحجار.
و قد توقفت حركة السير بعد هذا الحادث فيما لازالت مجهودات عناصر الوقاية المدنية مستمرة لإزاحة الأحجار المتساقطة عن الطريق .

انهيار غار زعبل نواحي الرشدية و هذه التفاصيلانهيار غار زعبل نواحي الرشدية و هذه التفاصيلانهيار غار زعبل نواحي الرشدية و هذه التفاصيل

‫شوف تيفي

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شوف تيفي غار زعبل صور حصرية الرشيدية

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