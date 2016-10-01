عاجل: بالفيديو والصور..تساقط أحجار قرب غار زعبل نواحي الرشدية و هذه التفاصيل

شوف تيفي:
توصلت "شوف تيفي" بفيديو و صور حصرية،اليوم السبت، توضح تساقط أحجار قرب الغار الشهير نواحي الرشدية "غار زعبل".
و علمت"شوف تيفي" من مصادر عاينت الحادث، أن الطريق الوطنية الرابطة بين الرشيدية و مكناس مقطوعة مابين غار زعبل و الرشيدية بسبب تساقط الأحجار.
و قد توقفت حركة السير بعد هذا الحادث فيما لازالت مجهودات عناصر الوقاية المدنية مستمرة لإزاحة الأحجار المتساقطة عن الطريق .
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