عاجل: بالفيديو والصور..تساقط أحجار قرب غار زعبل نواحي الرشدية و هذه التفاصيل

توصلت ''شوف تيفي'' بفيديو و صور حصرية،اليوم السبت، توضح لحظة انهيار جزء من الغار الشهير نواحي الرشدية ''غار زعبل''.

شوف تيفي:

توصلت "شوف تيفي" بفيديو و صور حصرية،اليوم السبت، توضح تساقط أحجار قرب الغار الشهير نواحي الرشدية "غار زعبل".

و علمت"شوف تيفي" من مصادر عاينت الحادث، أن الطريق الوطنية الرابطة بين الرشيدية و مكناس مقطوعة مابين غار زعبل و الرشيدية بسبب تساقط الأحجار.

و قد توقفت حركة السير بعد هذا الحادث فيما لازالت مجهودات عناصر الوقاية المدنية مستمرة لإزاحة الأحجار المتساقطة عن الطريق .



