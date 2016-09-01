مثير..الصين تعتزم شراء جميع حمير المغرب

كشفت صحيفة ''الإندبندنت'' البريطانية،أن الصين تعتزم شراء أكبر عدد ممكن من الحمير من مختلف دول العالم من بينها المغرب، لاستخدامها في الطب الشرقي بحسب الصحيفة.

شوف تيفي: وكالات

كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية،أن الصين تعتزم شراء أكبر عدد ممكن من الحمير من مختلف دول العالم من بينها المغرب، لاستخدامها في الطب الشرقي بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة أنه يجري استخدام لحوم الحمير في أدوية لعلاج أمراض الدورة الدموية والتخلص من الإرهاق.

ونوهت الصحيفة بأن بعض الدول الإفريقية حظرت بيع الحمير للصين بعدما قالت النيجر إن معدلات تصدير الحمير زادت 3 أضعاف خلال العام الماضي وخاصة للدول الآسيوية. وأوقفت بوركينا فاسو تصدير جلود الحمير.

ويقال إن جلد الحمار المغلي تنتج عنه مادة مطاطية تشبه الجيلاتين وتعرف باسم "ejiao" وهي تدخل في صناعة العديد من المنشطات والأدوية الصينية التي يعتقد أن لها دورا في تحسين الدورة الدموية وعلاج الدوار والإرهاق.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في حكومة النيجر قوله إن عدد الحمير التي خرجت من الدولة العام الحالي وصل إلى 80 ألف حمار مقارنة بـ27 ألف حمار العام الماضي، محذرا من انقراض هذا النوع من الحيوانات في النيجر إذا استمرت عمليات التصدير بنفس المعدلات.

ونقلت الصحيفة عن شبكة "سي إن إن" الإخبارية، أن عدد الحمير في الصين انخفض من 11 مليونا إلى 6 ملايين، فيما أكد مسؤول حكومي في النيجر لـ"بي بي سي" أن حوالي 80 ألف حمار تم تصديرها إلى الصين هذا العام من الدول .الإفريقية مقارنة بـ 27 ألف حمار في العام الماضي



يالله ها الحمير ديال المغرب ولا عندهم الشان و غايتصدرو للخارج..



للإشارة لحد الساعة لا زالنا لا نتوفر على إحصائيات رسمية لعدد الحمير المتوفرة بالمغرب.

دابا لي عنو شي حمار غايولي لباس عليه ..