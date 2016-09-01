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انفراد.. أسرار خاصة عن عائلة الزوجين اللذين شرفهما الملك بحضور حفل زفافهما
بتاريــخ : 1 أكتوبر 2016 / 14:47 انفراد.. أسرار خاصة عن عائلة الزوجين اللذين شرفهما الملك بحضور حفل زفافهما | بوليتيك
انفراد.. أسرار خاصة عن عائلة الزوجين اللذين شرفهما الملك بحضور حفل زفافهما
حظي فيديو يؤرخ لحرص الملك محمد السادس على حضوره للمناسبات العائلية، بمتابعة عالية وإعجاب كبير بمواقع التواصل الاجتماعي.. وكان الملك قد حضر خلال الأسبوع الماضي لحفل زفاف شقيق الحاجب الملكي محمد

شوف تيفي

حظي فيديو يؤرخ لحرص الملك محمد السادس على حضوره للمناسبات العائلية، بمتابعة عالية وإعجاب كبير بمواقع التواصل الاجتماعي.. وكان الملك قد حضر خلال الأسبوع الماضي لحفل زفاف شقيق الحاجب الملكي محمد العلوي، بعد زواجه من ابنة عسكري مغربي وازن (الجنرال ميمون المنصوري).
هذا الزفاف الذي حضره الملك شخصيا، كان وفق مصدر "شوف تيفي" يُحضر له منذ يوليوز الماضي بمدينة طنجة، ليستقر أمر إحيائه خلال الأسبوع الماضي بحي الجبل الكبير بمدينة طنجة.
وحضر الزفاف عدد من الشخصيات الوازنة ومسؤوليين وأفراد من العائلة الملكية، يتقدمهم الملك محمد السادس.. حيث بدا الملك في غاية السعادة وهو يبارك للزوجين ارتباطهما، في حفل تقليدي، مفعم بالزغاريد والطقوس المغربية الأصيلة.
وجدير بالذكر أن العريس هو شقيق الحاجب الملكي محمد العلوي، المزداد في يوليوز 1974، وهما معا ينتميان للعائلة الملكية.. ذلك أنهما حفيدين للراحلين، الأميرة لالة فاطمة الزهراء العزيزية، بنت السلطان مولاي عبد العزيز، والأمير مولاي الحسن بن المهدي.
ويعتبر محمد العلوي الذي عُيِّن في نونبر 2013 في منصب الحاجب الملكي، صديقا للملك محمد السادس، حيث شوهد غير ما مرة وهو يرافق الملك في سيارته خلال تجواله الاعتيادي في عدد من أحياء المدن المغربية.. وكان محمد العلوي قد تابع دراسته الابتدائية والثانوية، بثانوية رينيو بطنجة، ونال بها شهادة الباكوريا "فئة أ 1" سنة 1993، ليلتحق بعدها إلى فرنسا لمتابعة دراسته، حيث درس الحقوق بجامعة باريس 2 أصاص، ليحصل سنة 1999 على دبلوم باشلور في التجارة الدولية بالمعهد العالي للتدبير بباريس.

‫شوف تيفي

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أسرار خاصة عن عائلة الزوجين اللذين شرفهما الملك بحضور حفل زفافهما

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