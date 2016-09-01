 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل: بالفيديو والصور..تساقط أحجار قرب غار زعبل نواحي الرشدية و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل: بالفيديو والصور..تساقط أحجار قرب غار زعبل نواحي الرشدية و هذه التفاصيل

مثير..الصين تعتزم شراء جميع حمير المغرب | دولي

مثير..الصين تعتزم شراء جميع حمير المغرب

انفراد.. أسرار خاصة عن عائلة الزوجين اللذين شرفهما الملك بحضور حفل زفافهما | بوليتيك

انفراد.. أسرار خاصة عن عائلة الزوجين اللذين شرفهما الملك بحضور حفل زفافهما

ارتفاع الدين الخارجي العمومي للمغرب إلى أزيد من 312 مليار درهم نهاية يونيو 2016 | اقتصاد

ارتفاع الدين الخارجي العمومي للمغرب إلى أزيد من 312 مليار درهم نهاية يونيو 2016

الحكومة تعقد مجلسها الأخير لتفويض السلطة لوزير الإقتصاد والمالية للإقتراض والتمويل | بوليتيك

الحكومة تعقد مجلسها الأخير لتفويض السلطة لوزير الإقتصاد والمالية للإقتراض والتمويل

فضيحة وبالصور: قايد يخلق الفوضى في ندوة الفنان Maitre Gims بالدار البيضاء | ثقافة و فنون

فضيحة وبالصور: قايد يخلق الفوضى في ندوة الفنان Maitre Gims بالدار البيضاء

الاقتصاد الوطني يتراجع إلى 0,5 بالمائة خلال الفصل الثاني من 2016 | اقتصاد

الاقتصاد الوطني يتراجع إلى 0,5 بالمائة خلال الفصل الثاني من 2016

إلقاء القبض على مختطفة رضيعة البيضاء بات مسألة وقت ليس إلا.. وهذه هي النصيحة الموجهة إليها | حوادث و حقوق

إلقاء القبض على مختطفة رضيعة البيضاء بات مسألة وقت ليس إلا.. وهذه هي النصيحة الموجهة إليها

عاجل و بالصورة: أخطر اكسيدة فكازا.. رموك طلع فوق زوج سيارات و ها شنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل و بالصورة: أخطر اكسيدة فكازا.. رموك طلع فوق زوج سيارات و ها شنو وقع

إنها القيامة.. !

ارتفاع الدين الخارجي العمومي للمغرب إلى أزيد من 312 مليار درهم نهاية يونيو 2016
بتاريــخ : 1 أكتوبر 2016 / 14:32 ارتفاع الدين الخارجي العمومي للمغرب إلى أزيد من 312 مليار درهم نهاية يونيو 2016 | اقتصاد
ارتفاع الدين الخارجي العمومي للمغرب إلى أزيد من 312 مليار درهم نهاية يونيو 2016
أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ في نهاية يونيو الماضي، 9, 312 مليار درهم، مقابل 301 مليار درهم عند متم سنة 2015.

شوف تيفي:و م ع

أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ في نهاية يونيو الماضي، 9, 312 مليار درهم، مقابل 301 مليار درهم عند متم سنة 2015.

وأوضحت المديرية، التي نشرت نشرتها الفصلية المتعلقة بإحصائيات الدين الخارجي العمومي إلى غاية نهاية يونيو 2016، أن الحجم الإجمالي للمبالغ التي تمت تعبئتها بلغ 9, 14 مليار درهم، منها 4, 8 ملايير درهم موجهة لمشاريع الاستثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية و5, 6 مليار درهم للخزينة برسم دعم الإصلاحات (8, 5 ملايير درهم) ومشاريع الميزانية (7, 0 مليار درهم).

وكشفت النشرة أن المؤسسات العمومية استحوذت على نسبة 9, 52 في المائة من مجموع الدين الخارجي العمومي وتبقى بذلك المقترض الرئيسي،تليها الخزينة بنسبة 8, 46 في المائة والبنوك والجماعات المحلية بنسبة 3, 0 في المائة.

وبخصوص بنية الدين العمومي، يشكل الدائنون متعددوا الأطراف المجموعة الأولى لدائني المغرب بنسبة 7، 45 في المائة من الدين الخارجي العمومي، يليهم الدائنون الثنائيون بنسبة 2, 28 في المائة والمؤسسات المالية والنقدية والبنوك التجارية (1 ,26 في المائة).

وأوضحت المديرية في نشرتها الإحصائية الفصلية حول الدين الخارجي العمومي، التي يندرج إصدارها في إطار المعيار الخاص لنشر المعطيات لصندوق النقد الدولي وهاجس الإخبار المنتظم للمستعملين المحليين والأجانب، أنه وبحسب العملات، يستحوذ الأورو على حصة الأسد بنسبة 9, 61 في المائة من بنية الدين الخارجي العمومي، في حين يستحوذ الدولار على نسبة 7, 24 في المائة ، ثم الين بنسبة 2, 4 في المائة، في حين تستحوذ باقي العملات على نسبة

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

ارتفاع الدين الخارجي العمومي للمغرب إلى أزيد من 312 مليار درهم نهاية يونيو 2016

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

الاقتصاد الوطني يتراجع إلى 0,5 بالمائة خلال الفصل الثاني من 2016 | اقتصاد

الاقتصاد الوطني يتراجع إلى 0,5 بالمائة خلال الفصل الثاني من 2016

مجموعة العمران حاضرة بقمة المناخ cop 22 | اقتصاد

مجموعة العمران حاضرة بقمة المناخ cop 22

من الصخيرات..التكيف مع التغيرات المناخية محور مركزي ضمن خارطة طريق الرئاسة المغربية لكوب 22 | اقتصاد

من الصخيرات..التكيف مع التغيرات المناخية محور مركزي ضمن خارطة طريق الرئاسة المغربية لكوب 22

ارتفاع حصة مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية من النتيجة الصافية لحسابات الشركة في الأسدس الأول من سنة 2016 | اقتصاد

ارتفاع حصة مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية من النتيجة الصافية لحسابات الشركة في الأسدس الأول من سنة 2016

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول فيديو لأخطر حادثة فكازا شوفو كيفاش طلع رموك فوق الطوموبيلات | بــووز
منذ 19 دقيقة

أول فيديو لأخطر حادثة فكازا شوفو كيفاش طلع رموك فوق الطوموبيلات

أش داك لشي سياسة: صفاء حبيركو:أنا مغاديش نصوت فالانتخابات وها شنو غاندير إيلا كنت رئيسة حكومة | خارج البلاطو

أش داك لشي سياسة: صفاء حبيركو:أنا مغاديش نصوت فالانتخابات وها شنو غاندير إيلا كنت رئيسة حكومة

صادم..شوافة نصبات عليا بعدما استغلاتني و صيفطاتني نخدم فالسعودية..و هاشنو دارت ليا | بــووز

صادم..شوافة نصبات عليا بعدما استغلاتني و صيفطاتني نخدم فالسعودية..و هاشنو دارت ليا

بالفيديو.. لأول مرة الملك محمد السادس يحضر حفل زفاف مغربي بطنجة ويفاجئ الجميع | زووم

بالفيديو.. لأول مرة الملك محمد السادس يحضر حفل زفاف مغربي بطنجة ويفاجئ الجميع

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل: بالفيديو والصور..تساقط أحجار قرب غار زعبل نواحي الرشدية و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق
منذ 20 دقيقة

عاجل: بالفيديو والصور..تساقط أحجار قرب غار زعبل نواحي الرشدية و هذه التفاصيل

مثير..الصين تعتزم شراء جميع حمير المغرب | دولي

مثير..الصين تعتزم شراء جميع حمير المغرب

انفراد.. أسرار خاصة عن عائلة الزوجين اللذين شرفهما الملك بحضور حفل زفافهما | بوليتيك

انفراد.. أسرار خاصة عن عائلة الزوجين اللذين شرفهما الملك بحضور حفل زفافهما

ارتفاع الدين الخارجي العمومي للمغرب إلى أزيد من 312 مليار درهم نهاية يونيو 2016 | اقتصاد

ارتفاع الدين الخارجي العمومي للمغرب إلى أزيد من 312 مليار درهم نهاية يونيو 2016

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.