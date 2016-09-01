الحكومة تعقد مجلسها الأخير لتفويض السلطة لوزير الإقتصاد والمالية للإقتراض والتمويل

سيترأس صباح الثلاثاء المقبل 4 أكتوبر، رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، مجلسا للحكومة يهدف إلى تدارس مشروع قانون المالية رقم 73-16 للسنة المالية 2017، ومشاريع مراسيم مصاحبة له.

شوف تيفي

سيترأس صباح الثلاثاء المقبل 4 أكتوبر، رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، مجلسا للحكومة يهدف إلى تدارس مشروع قانون المالية رقم 73-16 للسنة المالية 2017، ومشاريع مراسيم مصاحبة له.

وإستنادا إلى وثيقة جدول أعمال الحكومة، سيقدم وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، عرضا لتقديم، المشروع وكذا النصوص المصاحبة له، وهي مشروع مرسوم رقم 2-16-808 الخاص بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية، ومشروع مرسوم رقم 2-16-809 القاضي بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية.

وإستنادا لذات الوثيقة، سيناقش المجلس الحكومي مشروع مرسوم رقم 2-16-810 المتعلق بإرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف، بالإضافة مشروع مرسوم رقم 2-16-811، المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 31 دجنبر 2006، في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.

وسيتدارس المجلس كذلك مشروع قانون رقم 16-72 الذي يقضي بتغيير القانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، وكذا الاتفاق الدولي المنشئ للمنظمة الدولية للسياحة المستدامة والقضاء على الفقر الموقع بسيول في 28 مارس 2016.