فضيحة وبالصور: قايد يخلق الفوضى في ندوة الفنان Maitre Gims بالدار البيضاء

عرفت الندوة الصحفية التي خصصت لعرض تفاصيل الحفل الذي أحياه الفنان الفرنسي ''Maitre Gims''، يوم أمس الجمعة بالدار البيضاء،فوضى في صفوف الصحفيين الذين احتجوا على قرار المنظمين بعد علمهم باستفادة قايد منطقة

شوف تيفي

عرفت الندوة الصحفية التي خصصت لعرض تفاصيل الحفل الذي أحياه الفنان الفرنسي "Maitre Gims"، يوم أمس الجمعة بالدار البيضاء،فوضى في صفوف الصحفيين الذين احتجوا على قرار المنظمين بعد علمهم باستفادة قايد منطقة أنفا من تذاكر الحفل المخصصة لهم.

وحسب ما عاينت "شوف تيفي" قام أحد المشرفين على التنظيم بإخراج الصحفيين إلى الخارج، ليقوم بعد ذلك بإعطاء الـ"قايد " المذكور، تذاكر الحفل وتوزيع البقية التي لم تكفي كل الحاضرين، موقف خلف سخط و غضب مجموعة منهم وخصوصا الذين حرموا من التذاكر.





