إلقاء القبض على مختطفة رضيعة البيضاء بات مسألة وقت ليس إلا.. وهذه هي النصيحة الموجهة إليها

بعد العثور على الرضيعة المختطفة بالدار البيضاء، وتتويج حدث تسليمها بحضور أمني وقضائي رفيع المستوى، وبتدخل ملكي خاص من أجل علاجها وتطبيبها إلى غاية استعادتها لعافيتها.. علمت ''شوف تيفي'' أن الأبحاث

شوف تيفي



بعد العثور على الرضيعة المختطفة بالدار البيضاء، وتتويج حدث تسليمها بحضور أمني وقضائي رفيع المستوى، وبتدخل ملكي خاص من أجل علاجها وتطبيبها إلى غاية استعادتها لعافيتها.. علمت "شوف تيفي" أن الأبحاث الأمنية جارية 24/24 ساعة من أجل إيقاف مختطفة الرضيعة، وأن إلقاء القبض عليها بات مسألة وقت ليس إلا.

وقال مصدرنا، كان ممكنا لمختطفة الرضيعة، أن تسلم نفسها، وأن تستغل نشوة الفرح التي تعيشها عائلتها الآن، خاصة وهي تحضر للاحتفال بعقيقتها، لتقدم اعتذارا لأبوي الرضيعة وعائلتها وللمجتمع المغربي الذي حبست قضتيها أنفاس الرأي العام، وأن تشرح دواعي إقدامها على هذا الجرم.. فذلك، يضيف المصدر ذاته، من شأنه أن يذيب مشاعر الحزن الذي تسببت فيه باختطاف الرضيعة، خاصة بعد عودة هذه الأخيرة سالمة معافاة إلى دفئها الطبيعي.. آنذاك، يقول المصدر، قد تستفيد المختطفة من ظروف التخفيف في مجتمع متسامح..

فهل تعمل "المختطفة" بهذه النصيحة الثمينة..؟ هذا يتوقف على ضميرها فحسب.