عاجل و بالصورة: أخطر اكسيدة فكازا.. رموك طلع فوق زوج سيارات و ها شنو وقع

اهتزت مدينة الدار البيضاء صباح اليوم السبت على وقع حادثة سير خطيرة تسببت فيها شاحنة من الحجم الكبير ''رموك''.

شوف تيفي:م غ

اهتزت مدينة الدار البيضاء صباح اليوم السبت على وقع حادثة سير خطيرة تسببت فيها شاحنة من الحجم الكبير "رموك".

و حسب ما عاينت"شوف تيفي"،تعود تفاصيل الحادثة، التي وقعت قبل قليل عندما،اصطدم رموك كان يسير بسرعة مفرطة حسب الشهود ليصطدم بقوة بسيارتين كانتا تسيران في اتجاه مقبرة الشهداء،قائلين:"تخلعنا منين شفنا رموك طلع فوق الطوموبيلات مفهمنا والو".

و قد خلف الاصطدام المباشر، إصابات وُصفت بالخطيرة في صفوف سائقي السيارات.

و لنا عودة لتفاصيل هذه الحادثة بالفيديو بعد قليل..



