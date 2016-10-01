عاجل و بالصورة: أخطر اكسيدة فكازا.. رموك طلع فوق زوج سيارات و ها شنو وقع

شوف تيفي:م غ
اهتزت مدينة الدار البيضاء صباح اليوم السبت على وقع حادثة سير خطيرة تسببت فيها شاحنة من الحجم الكبير "رموك".
و حسب ما عاينت"شوف تيفي"،تعود تفاصيل الحادثة، التي وقعت قبل قليل عندما،اصطدم رموك كان يسير بسرعة مفرطة حسب الشهود ليصطدم بقوة بسيارتين كانتا تسيران في اتجاه مقبرة الشهداء،قائلين:"تخلعنا منين شفنا رموك طلع فوق الطوموبيلات مفهمنا والو".
و قد خلف الاصطدام المباشر، إصابات وُصفت بالخطيرة في صفوف سائقي السيارات.
و لنا عودة لتفاصيل هذه الحادثة بالفيديو بعد قليل..
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