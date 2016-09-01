مؤثر: بعد لمياء ضحية السواعدة : خادمة من أكادير محتجزة في السعودية تطالب بالعودة إلى المغرب

حصلت ''شوف تيفي'' على شكاية موضوعة لدى وكيل الملك بمدينة أكادير من طرف أب خادمة مغربية تنحدر من أكادير محتجزة بالديار السعودية من قبل مغربية متزوجة بخليجي ومقيم في السعودية.

شوف تيفي

حصلت "شوف تيفي" على شكاية موضوعة لدى وكيل الملك بمدينة أكادير من طرف أب خادمة مغربية تنحدر من أكادير محتجزة بالديار السعودية من قبل مغربية متزوجة بخليجي ومقيم في السعودية.

وحسب ذات الشكاية، طالب والد الخادمة المحتجزة، النيابة العامة بإتخاذ اللازم في حق العائلة السعودية المتواجدة في المغرب حاليا بالمجمع السياحي مارينا.

وأضاف أب الضحية في شكايته لوكيل الملك بأكادير، أن إبنته تعرضت للتعذيب في الديار السعودية، بعد نزع جواز سفرها من قبل العائلة السعودية وتركها محتجزة ، فيما العائلة المحظوظة تقضي ساعات من الإستجمام والراحة في هذه الأتناء بمدينة أكادير.

وقال الأب في شكايته لوكيل الملك، أن المشغلة "حطت الرحال بالمغرب، ضاربة بعرض الحائط حقوق إبنتي وكرامتها وإنسانيتها عرض الحائط".