 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الاقتصاد الوطني يتراجع إلى 0,5 بالمائة خلال الفصل الثاني من 2016 | اقتصاد

الاقتصاد الوطني يتراجع إلى 0,5 بالمائة خلال الفصل الثاني من 2016

إلقاء القبض على مختطفة رضيعة البيضاء بات مسألة وقت ليس إلا.. وهذه هي النصيحة الموجهة إليها | حوادث و حقوق

إلقاء القبض على مختطفة رضيعة البيضاء بات مسألة وقت ليس إلا.. وهذه هي النصيحة الموجهة إليها

عاجل و بالصورة: أخطر اكسيدة فكازا.. رموك طلع فوق زوج سيارات و ها شنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل و بالصورة: أخطر اكسيدة فكازا.. رموك طلع فوق زوج سيارات و ها شنو وقع

عاجل و بالصورة: أخطر اكسيدة فكازا.. رموك طلع فوق زوج سيارات و ها شنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل و بالصورة: أخطر اكسيدة فكازا.. رموك طلع فوق زوج سيارات و ها شنو وقع

مؤثر: بعد لمياء ضحية السواعدة : خادمة من أكادير محتجزة في السعودية تطالب بالعودة إلى المغرب | مجتمع

مؤثر: بعد لمياء ضحية السواعدة : خادمة من أكادير محتجزة في السعودية تطالب بالعودة إلى المغرب

فوضى بمستشفى سيدي عثمان بالدار البيضاء وهذه هي التفاصيل | مجتمع

فوضى بمستشفى سيدي عثمان بالدار البيضاء وهذه هي التفاصيل

مأساة.. طفل يسقط من الطابق الرابع لمنزله ويقتل على الفور في البيضاء والوالدين آوت | حوادث و حقوق

مأساة.. طفل يسقط من الطابق الرابع لمنزله ويقتل على الفور في البيضاء والوالدين آوت

سار للمغاربة..العودة إلى التوقيت العادي للمملكة | بوليتيك

سار للمغاربة..العودة إلى التوقيت العادي للمملكة

خطير..إغماءات وهروب للنساء من حمام شعبي في سيدي قاسم.. وها علاش | حوادث و حقوق

خطير..إغماءات وهروب للنساء من حمام شعبي في سيدي قاسم.. وها علاش

إنها القيامة.. !

مؤثر: بعد لمياء ضحية السواعدة : خادمة من أكادير محتجزة في السعودية تطالب بالعودة إلى المغرب
بتاريــخ : 1 أكتوبر 2016 / 11:48 مؤثر: بعد لمياء ضحية السواعدة : خادمة من أكادير محتجزة في السعودية تطالب بالعودة إلى المغرب | مجتمع
مؤثر: بعد لمياء ضحية السواعدة : خادمة من أكادير محتجزة في السعودية تطالب بالعودة إلى المغرب
حصلت ''شوف تيفي'' على شكاية موضوعة لدى وكيل الملك بمدينة أكادير من طرف أب خادمة مغربية تنحدر من أكادير محتجزة بالديار السعودية من قبل مغربية متزوجة بخليجي ومقيم في السعودية.

شوف تيفي

حصلت "شوف تيفي" على شكاية موضوعة لدى وكيل الملك بمدينة أكادير من طرف أب خادمة مغربية تنحدر من أكادير محتجزة بالديار السعودية من قبل مغربية متزوجة بخليجي ومقيم في السعودية.

وحسب ذات الشكاية، طالب والد الخادمة المحتجزة، النيابة العامة بإتخاذ اللازم في حق العائلة السعودية المتواجدة في المغرب حاليا بالمجمع السياحي مارينا.

وأضاف أب الضحية في شكايته لوكيل الملك بأكادير، أن إبنته تعرضت للتعذيب في الديار السعودية، بعد نزع جواز سفرها من قبل العائلة السعودية وتركها محتجزة ، فيما العائلة المحظوظة تقضي ساعات من الإستجمام والراحة  في هذه الأتناء بمدينة أكادير.

وقال الأب في شكايته لوكيل الملك، أن المشغلة "حطت الرحال بالمغرب، ضاربة بعرض الحائط حقوق إبنتي وكرامتها وإنسانيتها عرض الحائط".

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شكاية الأب الكرامة مارينا الإحتجاز السعودية خادمة اكادير شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

فوضى بمستشفى سيدي عثمان بالدار البيضاء وهذه هي التفاصيل | مجتمع

فوضى بمستشفى سيدي عثمان بالدار البيضاء وهذه هي التفاصيل

هام للمغاربة الراغبين في العمل بقطر.. شركة قطرية ترغب في 430 عاملا وهذه هي الوظائف والشروط | مجتمع

هام للمغاربة الراغبين في العمل بقطر.. شركة قطرية ترغب في 430 عاملا وهذه هي الوظائف والشروط

صادم وبالفيديو.. بعد لمياء.. هذا ما يقع لمغربي على يد كفيله السعودي وزوجته المغربية بالسعودية | مجتمع

صادم وبالفيديو.. بعد لمياء.. هذا ما يقع لمغربي على يد كفيله السعودي وزوجته المغربية بالسعودية

صورة بالفايسبوك تُغضب المغاربة.. وها علاش | مجتمع

صورة بالفايسبوك تُغضب المغاربة.. وها علاش

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أش داك لشي سياسة: صفاء حبيركو:أنا مغاديش نصوت فالانتخابات وها شنو غاندير إيلا كنت رئيسة حكومة | خارج البلاطو
منذ 5 دقائق

أش داك لشي سياسة: صفاء حبيركو:أنا مغاديش نصوت فالانتخابات وها شنو غاندير إيلا كنت رئيسة حكومة

صادم..شوافة نصبات عليا بعدما استغلاتني و صيفطاتني نخدم فالسعودية..و هاشنو دارت ليا | بــووز

صادم..شوافة نصبات عليا بعدما استغلاتني و صيفطاتني نخدم فالسعودية..و هاشنو دارت ليا

بالفيديو.. لأول مرة الملك محمد السادس يحضر حفل زفاف مغربي بطنجة ويفاجئ الجميع | زووم

بالفيديو.. لأول مرة الملك محمد السادس يحضر حفل زفاف مغربي بطنجة ويفاجئ الجميع

بوزبال الحلقة 19 - القراية - bouzebal 19 - l9raya | زووم

بوزبال الحلقة 19 - القراية - bouzebal 19 - l9raya

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الاقتصاد الوطني يتراجع إلى 0,5 بالمائة خلال الفصل الثاني من 2016 | اقتصاد
منذ 5 دقائق

الاقتصاد الوطني يتراجع إلى 0,5 بالمائة خلال الفصل الثاني من 2016

إلقاء القبض على مختطفة رضيعة البيضاء بات مسألة وقت ليس إلا.. وهذه هي النصيحة الموجهة إليها | حوادث و حقوق

إلقاء القبض على مختطفة رضيعة البيضاء بات مسألة وقت ليس إلا.. وهذه هي النصيحة الموجهة إليها

عاجل و بالصورة: أخطر اكسيدة فكازا.. رموك طلع فوق زوج سيارات و ها شنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل و بالصورة: أخطر اكسيدة فكازا.. رموك طلع فوق زوج سيارات و ها شنو وقع

عاجل و بالصورة: أخطر اكسيدة فكازا.. رموك طلع فوق زوج سيارات و ها شنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل و بالصورة: أخطر اكسيدة فكازا.. رموك طلع فوق زوج سيارات و ها شنو وقع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.