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فوضى بمستشفى سيدي عثمان بالدار البيضاء وهذه هي التفاصيل
بتاريــخ : 1 أكتوبر 2016 / 11:43 فوضى بمستشفى سيدي عثمان بالدار البيضاء وهذه هي التفاصيل | مجتمع
فوضى بمستشفى سيدي عثمان بالدار البيضاء وهذه هي التفاصيل
علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة أن حالة من الفوضى تسبب فيها حراس الأمن الخاص المتواجدون أمام بوابات مستشفى سيدي عثمان بشارع الجولان بالدار البيضاء قبل يومين بعد نشوب خصام عنيف مع زوارها الشيء الذي دفع

شوف تيفي

علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة أن حالة من الفوضى تسبب فيها حراس الأمن الخاص المتواجدون أمام بوابات مستشفى سيدي عثمان بشارع الجولان بالدار البيضاء قبل يومين بعد نشوب خصام عنيف مع زوارها الشيء الذي دفع الشرطة المتواجدة بعين المكان للتدخل ونقلهم إلى الدائرة الأمنية 25.

وأضاف المصدر أن حراس الأمن الخاص نكلوا وضربوا بسيدة ورجل الشيء الذي جعل بعض المواطنين يتدخلون مما أدى إلى تطور الأمور وحضرت من خلاله المصالح الأمنية والتي نقلت الحراس رفقة السيدة المنكل بها إلى الدائرة الأمنية 25 للاستماع لأقوالهم وتسجيل شكاية في الموضوع.

وأكد المصدر نفسه أن أحد الأشخاص تنازل لحراس الأمن الخاص، في حين تمت متابعتهم من طرف السيدة التي أصيبت بجروح بليغة وإصابة على مستوى الكتف.

‫شوف تيفي

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فوضى بمستشفى سيدي عثمان بالدار البيضاء وهذه هي التفاصيل

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