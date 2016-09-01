مأساة.. طفل يسقط من الطابق الرابع لمنزله ويقتل على الفور في البيضاء والوالدين آوت

علمت ''شوف تيفي'' أن حي البرنوصي اهتز ليلة أمس الجمعة، على وقع مأساة حقيقة، بطلها طفل يبلغ قيد حياته 4 سنوات، سقط من الطابق الرابع لمنزل أسرته، ليلقى حتفه في مشهد وصف بالمروع.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن حي البرنوصي اهتز ليلة أمس الجمعة، على وقع مأساة حقيقة، بطلها طفل يبلغ قيد حياته 4 سنوات، سقط من الطابق الرابع لمنزل أسرته، ليلقى حتفه في مشهد وصف بالمروع.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن والدي الطفل المرتبطين بطريقة غير شرعية، كانا غائبين عن المنزل لحظة وقوع الحادث، موضحا بأن الأم تعمل بإحدى المقاهي بينما يعيش والده الضياع والإدمان والبطالة.

وأضاف المصدر ذاته بأن جيران أبلغوا سيارة الإسعاف التي حلت على الفور بمكان الحادث، وقامت بنقل الهالك إلى مستشفى المنصور ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة في الطريق، ليتم نقله إلى مسستشفى الهاروشي للأطفال ومنه إلى مستودع الأموات الرحمة.