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سار للمغاربة..العودة إلى التوقيت العادي للمملكة
بتاريــخ : 1 أكتوبر 2016 / 10:49 سار للمغاربة..العودة إلى التوقيت العادي للمملكة | بوليتيك
سار للمغاربة..العودة إلى التوقيت العادي للمملكة
ابتداء من الساعة الثانية من ليلة اليوم ''السبت-الأحد ''، سيكون المغاربة على موعد مع تغيير عقارب ساعاتهم وذلك بحذف ستين دقيقة عن التوقيت الحالي.

شوف تيفي
ابتداء من الساعة الثانية من يوم الأحد الأخير من  شهر أكتوبر ، سيكون المغاربة على موعد مع تغيير عقارب ساعاتهم وذلك بحذف ستين دقيقة عن التوقيت الحالي.

و يأتي تغيير الساعة الرسمية للمملكة ، عملا بمقتضى المرسوم رقم 126. 12. 2 الصادر في 26 جمادى الأولى 1433 (18 أبريل 2012) بتغيير الساعة القانونية، وبناء على قرار رئيس الحكومة رقم 16. 29 .3 الصادر في 6 رجب 1437 هـ الموافق 14 أبريل 2016 بتغيير الساعة القانونية.


 

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شوف تيفي الساعة القانونية تغيير ستين دقيقة

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