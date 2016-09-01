خطير..إغماءات وهروب للنساء من حمام شعبي في سيدي قاسم.. وها علاش

عاشت النساء بحمام شعبي في حي التهامي عمار بمدينة سيدي قاسم، عشية أمس الجمعة، الرعب والهلع الشديد، بعد أن شب حريق داخل الحمام.

"شوف تيفي"

عاشت النساء بحمام شعبي في حي التهامي عمار بمدينة سيدي قاسم، عشية أمس الجمعة، الرعب والهلع الشديد، بعد أن شب حريق داخل الحمام.

وحسب مصادر محلية فإن عددا من النساء قمن بالهرب خارج الحمام، بينما تعرضت أخريات للإغماء نتيجة الدخان الكثيف ، ليتم نقلهم إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف لتلقي الإسعافات الضرورية.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية حلت بعين المكان وفتحت تحقيقا في الموضوع، موضحة بأن هناك احتمالا كبيرا بأن يكون سخان الماء سببا في اندلاع الحريق.