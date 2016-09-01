خطير ..''شوافة'' استغلت طفلة من البادية و قدمتها لسعودي افتض بكارتها

لم تقدم متهمة استغلت قاصرا طيلة سنوات و قدمتها لسعودي افتض بكارتها قبل أن تحولها إلى مومس تستميل بها الراغبين في ممارسة الجنس مقابل أموال تتحصل عليها،لم تقدم أمام الجنايات بالبيضاء كما كان يعتقد

شوف تيفي



لم تقدم متهمة استغلت قاصرا طيلة سنوات و قدمتها لسعودي افتض بكارتها قبل أن تحولها إلى مومس تستميل بها الراغبين في ممارسة الجنس مقابل أموال تتحصل عليها،لم تقدم أمام الجنايات بالبيضاء كما كان يعتقد سكان حي الفرح المحاذون لمسكنها بل أحيلت الأربعاء الماضي،على المحكمة الزجرية عين السبع لمحاكمتها من أجل النصب.



المتهمة التي أوقفت،إثر مداهمة شقة بحي الفرح بالبيضاء،تتخدها وكرا لارتكاب جرائمها،عثر بحوزتها على أثاث منزلي كان موضوع سرقة موصوفة ضمنت هي الأخرى ضمن محاضر أقوالها دون أن يؤدي ذلك إلى متابعتها وفق ما ارتكبته من جرائم.



و أفاذت مصادر الصباح التي أوردت الخبر في عددها الصادر نهاية الأسبوع،أن المتهمة تعاطت الشعوظة و القوادة منذ مدة و جلبت طفلة من البادية لتعمل لديها،إلا أنها أدخلتها دروب الدعارة،،بعد أن قدمتها لسعودي افتض بكارتها.





