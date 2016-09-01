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هام للمغاربة الراغبين في العمل بقطر.. شركة قطرية ترغب في 430 عاملا وهذه هي الوظائف والشروط
بتاريــخ : 1 أكتوبر 2016 / 02:31 هام للمغاربة الراغبين في العمل بقطر.. شركة قطرية ترغب في 430 عاملا وهذه هي الوظائف والشروط | مجتمع
هام للمغاربة الراغبين في العمل بقطر.. شركة قطرية ترغب في 430 عاملا وهذه هي الوظائف والشروط
كشفت وكالة انعاش التشغيل والكفاءات عن رغبة شركة قطرية في توظيف 430 عاملا في العديد من الوظائف، ويتعلق الأمر بعمال بناء، ونجارة، وسقالة وتبليط.

"شوف تيفي"

كشفت وكالة انعاش التشغيل والكفاءات عن رغبة شركة قطرية في توظيف 430 عاملا في العديد من الوظائف، ويتعلق الأمر بعمال بناء، ونجارة، وسقالة وتبليط.
وحددت الشركة القطرية هذه الشروط :

1- رئيس عمال نجارة مسلحة (coffreur) / بناء (maçon)، حدادة (ferrailleur) تبليط (carreleur)، سقالة (Echafaudeur)

- أن تكون لديه خبرة لا تقل عن 10 سنوات كعامل و3 سنوات كرئيس عمال في الاختصاصات المذكورة اعلاه.
- أن يتكلم اللغة الانجليزية
- السن اقل من 45 سنة

2- مشرف عمال نجارة مسلحة / بناء/ حدادة/ تبليط/ سقالة

- أن تكون لديه خبرة لا تقل عن 07 سنوات كعامل و 03 سنوات كمشرف عمال في الاختصاصات المذكورة أعلاه
- أن يتكلم اللغة الانجليزية
- السن اقل من 45 سنة.

3- نجار مسلح / بناء/ حداد/ بلاط/ عامل سقالة

- أن تكون لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات كعامل في الاختصاصات المذكورة اعلاه
- السن اقل من 45 سنة.

وسيخضع المرشحون لاجتياز الاختبارات العملية والمقابلة الشخصية. أما بخصوص ظروف العمل:

- مقر العمل: دولة قطر
- عقد العمل: غير محدد المدة
- توفر الشركة المشغلة، السكن، المواصلات، الأكل والتغطية الصحية
- توفر الشركة تذكرة السفر لكل سنتين عمل
- تمنح الشركة إجازة مدفوعة الأجر 42 يوم خلال كل سنتين عمل.

ويتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:

- نهج السيرة باللغة العربية أو الإنجليزية مع صورة شخصية
- نسخة من شواهد العمل
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

وآخر أجل لتقديم الطلبات في الأنابيك سيكون في 7 أكتوبر المقبل.

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