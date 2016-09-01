اليسارية نبيلة منيب تنجح في استقطاب تعاطف فنانين مغاربة وهذه هي التفاصيل

نجحت القيادية نبيلة منيب صاحبة حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي في كسب تعاطف بعض الفنانين المغاربة حيث سجلت منيب مجموعة من الفيديوهات تشرح فيها بالتفصيل الخطوط العريضة لبرنامج الحزب اليساري الذي

شوف تيفي: ع.السكارجي

نجحت القيادية نبيلة منيب صاحبة حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي في كسب تعاطف بعض الفنانين المغاربة حيث سجلت منيب مجموعة من الفيديوهات تشرح فيها بالتفصيل الخطوط العريضة لبرنامج الحزب اليساري الذي لا يتوفر على تغطية شاملة لمجموع الدوائر المتنافسة على انتخابات السابع من أكتوبر المقبل.

الفنانة "أوم" أعلنت جهرا عن دعمها لحزب اليسار الذي تقوده نبيلة منيب فضلا عن الممثل محمد الشوبي هو الآخر الذي أعلنها عبر صفحته الرسمية وآخرون...

نبيلة منيب اليوم أمام تحد كبير ورغم عطف مجموعة من الفعاليات إلا أن حزبها مازال سائرا في طريق النمو كما عبر عنه مجموعة من المتابعين لأطوار الاستحقاقات التشريعية غير أنهم تمنوا أن تكون منيب واحدة من بين المشكلين للحكومة المقبلة.