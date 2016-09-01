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مؤثر وبالفيديو.. الفنان محمد المراكشي يناشد الملك من أجل التدخل لعلاجه وهذه هي التفاصيل
بتاريــخ : 1 أكتوبر 2016 / 00:43 مؤثر وبالفيديو.. الفنان محمد المراكشي يناشد الملك من أجل التدخل لعلاجه وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون
مؤثر وبالفيديو.. الفنان محمد المراكشي يناشد الملك من أجل التدخل لعلاجه وهذه هي التفاصيل
لا أحد يعلم هل فعلا يتوفر الفنانون المغاربة على وزارة الثقافة أم لا، هل هناك تعاضدية للفنانين أم لا، هل هناك نقابة للفنانين أم لا، فإذا كانت هذه المؤسسات لماذا لم يحضر أحد منهم لجنازة الفنان الرائد

شوف تيفي: عبداللطيف السكارجي

لا أحد يعلم هل فعلا يتوفر الفنانون المغاربة على وزارة الثقافة أم لا، هل هناك تعاضدية للفنانين أم لا، هل هناك نقابة للفنانين أم لا، فإذا كانت هذه المؤسسات لماذا لم يحضر أحد منهم لجنازة الفنان الرائد محمد الإدريسي الذي ووري جثمانه الثلاثاء الماضي في غياب الفنانين والمسؤولين عن وزارة اسمها الثقافة، ولماذا لا تتدخل في حالة سقوط فنان مغربي بين أيدي المرض إلا بأوامر عليا، فلأي شيء تصلح وزارة الثقافة؟.
اليوم فنان آخر وهو الرائد محمد المراكشي الذي يعاني في صمت سجل فيديو مؤثر يناشد فيه الملك محمد السادس من أجل التدخل لعلاجه بعدما تعذر عليه تغطية مصاريف العلاج الباهضة في ظل غياب المسؤولين الذين يعشقون فقط الظهور والتفطاح أمام عدسات المصورين.
ليس المراكشي فقط من يعاني اليوم من الأسرة الفنية هناك من مازال يعاني في صمت ويرحل في صمت ووزارة الثقافة غارقة في نوم عميق الله أعلم متى ستستيقظ منه.

‫شوف تيفي

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الفنان محمد المراكشي يناشد الملك من أجل التدخل لعلاجه وهذه هي التفاصيل

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