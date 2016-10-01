خطير وبالصور.. الاعتداء على منتمين لحزب الاستقلال بالخميسات

تعرض اليوم الجمعة، شخصان ينتميان لحزب الاستقلال لاعتداء، بمدينة الخميسات، خلال مشاركتهما في الحملة الانتخابية على يد أنصار أحد المرشحين.

"شوف تيفي"

تعرض اليوم الجمعة، شخصان ينتميان لحزب الاستقلال لاعتداء، بمدينة الخميسات، خلال مشاركتهما في الحملة الانتخابية على يد أنصار أحد المرشحين.

وبهذا الخصوص، أوضح عادل بنحمزة المسؤول عن التواصل في حزب الاستقلال على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أن الحزب عازم على مواصلة حملته الانتخابية بالرغم من الاعتداء على المنتمين لحزب الميزان.



وكتب بنحمزة في تدوينته " إدانة مطلقة للاعتداء الذي تعرض له المناضلين مروان ترشيح وعثمان بن علي من الشبيبة المدرسية بالخميسات خلال الحملة الانتخابية الجارية بمدينة الخميسات..هذا الإعتداء من طرف أنصار أحد المرشحين يعكس المستوى المتدني للتدافع الجاري في دائرة الخميسات أولماس والتي يقدم فيها حزب الاستقلال حملة نوعية تزعج وتربك حسابات كثيرة...كل التضامن مع مروان وعثمان و إنها معركة حتى النصر".



